BROSSARD, Qc — Le Canadien de Montréal a offert un contrat de la Ligue américaine de hockey au défenseur Simon Després, mais ce dernier étudie ses options.

C’est ce qu’a annoncé la direction de l’équipe lundi matin.

Després, qui n’a pas participé à la séance d’entraînement à Brossard, a joué dans quatre matchs préparatoires après avoir été invité pour un essai professionnel.

Lors de ses quatre sorties, incluant samedi soir à Ottawa, Després a obtenu une mention d’aide et affiché un ratio défensif de plus-1.

Sans être spectaculaire lors des matchs où il a eu l’occasion de se mettre en évidence, Després a fait l’objet de commentaires favorables de la part de l’entraîneur-chef Claude Julien, qui a plusieurs fois parlé du potentiel du costaud défenseur de 27 ans.

Toutefois, il y a encombrement à la ligne bleue du Canadien. L’équipe compte encore sept défenseurs, excluant Shea Weber et David Schlemko, blessés.

Choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh en 2009, le défenseur lavallois a disputé 193 matchs en carrière avec les Penguins et les Ducks d’Anaheim entre 2011 et 2016. Il a amassé 43 points, dont six buts, et accumulé 150 minutes de punition.

Son dernier match dans la LNH remonte à octobre 2016, avec les Ducks. Després espère effectuer un retour dans la LNH après avoir passé la dernière saison avec le Slovan de Bratislava, dans la KHL.

Dans un autre ordre d’idées, les attaquants Jonathan Drouin et Jacob De La Rose ont eu congé d’entraînement pour se soumettre à des traitements.