TORONTO — Que ce soit un marqueur naturel qui manque de précision, un gardien qui voit ses statistiques s’effondrer ou des joueurs qui ne répondent pas aux attentes en dépit de leur salaire mirobolant, la dernière saison de la LNH a été à oublier pour quelques-uns d’entre eux.

Voici cinq joueurs qui doivent se faire pardonner une saison décevante l’an dernier.

1. Carey Price, gardien de but, Canadien. (49 MJ, 16-26-7, moyenne de buts alloués de 3,11 et taux d’efficacité de 90,0)

Price a remporté le trophée Hart remis au joueur par excellence de la ligue en 2015, et si le Canadien espère être performant cette saison il devra retrouver sa forme d’antan. Depuis qu’il a mérité le trophée individuel le plus important de la LNH, le joueur âgé de 31 ans a présenté un taux d’efficacité de 91,5 pour cent, ce qui lui permet d’occuper le 22e rang à ce chapitre parmi les gardiens qui ont disputé 100 matchs ou plus au cours des trois dernières campagnes. Il a affiché son pire taux d’efficacité en carrière et la huitième plus haute moyenne de buts alloués de la ligue, l’an dernier. Price entame aussi un contrat de huit saisons qui lui rapportera 84 millions $US cette saison. La clé pour Price sera de demeurer en santé, surtout après les nombreuses blessures — dont une commotion cérébrale l’an dernier — qui l’ont affecté récemment.

2. Max Pacioretty, attaquant, Golden Knights de Vegas. (64 MJ, 17 buts, 37 points, moins-16)

Pacioretty espère qu’un changement de décor lui permettra de retrouver son étoffe de marqueur naturel, qu’il a perdue l’an dernier. L’ex-capitaine du Canadien a affiché une récolte moyenne de 35 buts par saison en quatre campagnes avec le Tricolore avant de chuter à 17 la saison dernière. À la suite d’une transaction qui l’a envoyé aux Golden Knights cet automne, le joueur âgé de 29 ans peut maintenant espérer vivre une vie plus discrète, et il est optimiste quant aux chances qu’il améliore son pire taux de tirs réussis (huit pour cent) en carrière, établi la saison dernière.

3. Jonathan Toews, attaquant, Blackhawks de Chicago. (74 MJ, 20 buts, 52 points, moins-1)

Toews vient de connaître la pire saison de sa carrière, tant au niveau des buts que des points, au cours d’une saison de 82 matchs. Même s’il est toujours perçu comme l’un des joueurs les plus complets de la LNH, sa contribution offensive a retenu l’attention au sein d’une équipe qui a raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008. Le capitaine âgé de 30 ans, qui a permis aux Blackhawks de retrouver leur place au sein de l’élite de la ligue après des années de disette, doit encore écouler cinq saisons à son contrat de huit ans et 84 millions $US. Son salaire accapare 10,5 millions $, mais il s’est retrouvé au 102e échelon du classement des marqueurs de la ligue l’an dernier, ce qui revient à un salaire de 201 293 $ pour chaque point amassé en 2017-18.

4. Kevin Shattenkirk, défenseur, Rangers de New York. (46 MJ, 5 buts, 23 points, moins-14)

Shattenkirk a obtenu un sommet personnel de 56 points en 2016-17, et il était très en demande sur le marché des joueurs autonomes cet été-là. Mais après avoir ratifié une entente de quatre saisons d’une valeur de 26,6 millions $ avec les Rangers, tout a déraillé. Le joueur âgé de 29 ans a joué en dépit d’une déchirure au ménisque du genou gauche, avant que son nom soit inscrit sur la liste des blessés en janvier en prévision d’une intervention chirurgicale. À l’exception de la saison écourtée par un lock-out en 2012-13 — et de l’an dernier —, Shattenkirk a amassé au moins 30 mentions d’aide et totalisé au moins 40 points pendant six saisons consécutives.

5. Joe Pavelski, attaquant, Sharks de San Jose. (82 MJ, 22 buts, 66 points, 41 minutes de pénalité)

Pavelski a connu un lent début de saison l’an dernier, et il l’a terminée avec sa pire récolte de buts depuis 2010-11. Même si sa production offensive a augmenté au fur et à mesure que la saison progressait, il s’est retrouvé bien en deçà de sa moyenne de 36 buts et 74 points des quatre saisons précédentes. Le joueur âgé de 34 ans n’a pas manqué de chances de marquer — il a décoché 224 tirs au but —, mais semblait nonchalant par moments. S’il parvient à convertir ses chances de marquer, notamment avec l’arrivée du défenseur étoile Erik Karlsson, alors il pourra vraisemblablement dire que sa contre-performance de l’an dernier n’était qu’une anomalie, et non le début de son déclin.