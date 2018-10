NEW YORK — Patrick Reed a blâmé Jordan Spieth puisqu’il n’a pas été jumelé à lui à la Coupe Ryder, et il a mentionné au quotidien ‘The New York Times’ que le capitaine des États-Unis Jim Furyk avait été idiot de le clouer au banc à deux reprises.

L’Europe a remporté la Coupe Ryder 17 1/2-10 1/2 en banlieue de Paris. L’Europe a gagné neuf des 12 derniers titres, et c’était la troisième fois au cours des cinq dernières compétitions que la marge victorieuse était de sept points ou plus.

Spieth et Justin Thomas ont présenté une fiche de 3-1, et ce fut le seul duo à participer à chacune des quatre séances du week-end. Reed a été jumelé à Tiger Woods pendant les matchs à quatre balles, meilleure balle — qu’ils ont perdus —, et il a été écarté des matchs à quatre joueurs.

Dans un entretien accordé au ‘Times’ après la conférence de presse finale, Reed a dit qu’il s’attendait à ce que Furyk le fasse jouer avec Spieth. «Le problème, de toute évidence, c’est que Jordan ne veut pas jouer avec moi. Je n’ai aucun problème avec Jordan», a-t-il confié.

Ils avaient présenté un dossier de 4-1-2 lors des deux tournois de la Coupe Ryder précédents, et n’avaient jamais eu d’autres partenaires de jeu.