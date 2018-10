JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars de Jacksonville se préparent à jouer de nouveau sans les services du demi à l’attaque Leonard Fournette, qui pourrait s’absenter un certain temps.

Fournette s’est de nouveau blessé aux ischio-jambiers droits dans la victoire de 31-12 des siens contre les Jets de New York, dimanche, et l’entraîneur-chef Doug Marrone n’a pas établi d’échéancier pour son retour.

Le footballeur s’est soumis à des tests après la rencontre et Marrone a indiqué que les résultats ont démontré que cette blessure est plus grave que la précédente. En considérant que Fournette avait raté deux matchs et demi et qu’il est de toute évidence revenu trop tôt, les Jaguars (3-1) seront encore plus prudents cette fois.

Les Jaguars affronteront les Chiefs, à Kansas City, dimanche.