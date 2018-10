BUFFALO, N.Y. — L’attaquant des Sabres de Buffalo Scott Wilson ratera de huit à dix semaines d’activités après avoir subi une intervention chirurgicale à la cheville.

Les Sabres en ont fait l’annonce lundi, après que Wilson se soit blessé à l’entraînement la veille. Wilson détenait un rôle de joueur robuste dans l’alignement et a inscrit six buts et huit mentions d’aide en 49 matchs après avoir été acquis par les Sabres dans un échange avec les Red Wings de Detroit, en décembre dernier.

La formation de Buffalo a également annoncé que l’attaquant Alexander Nylander était l’un des trois joueurs qui devaient retourner dans la Ligue américaine de hockey. Il s’agit d’un énorme pas de recul pour le choix de premier tour des Sabres en 2016, qui n’a disputé que sept rencontres dans la LNH.

Les Sabres ont également renvoyé les défenseurs Brendan Guhle et Brandon Hickey à leur club-école.

L’équipe a également acquis le défenseur des Predators de Nashville Jack Dougherty, en retour de l’attaquant Nicholas Baptiste.

Dougherty a été choisi au deuxième tour du repêchage de 2014 et a passé un peu plus de deux saisons dans les mineures, où il a récolté trois buts et 26 points en 141 rencontres.

Baptiste a été échangé après avoir été soumis au ballotage. Il a été un choix de deuxième tour des Sabres en 2013 et a obtenu sept buts et 10 points en 47 duels dans la LNH lors des deux dernières saisons.

Les Sabres amorceront la saison régulière jeudi face aux Bruins de Boston.