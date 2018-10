DENVER — Patrick Mahomes a permis aux Chiefs de Kansas City de combler un déficit de 10 points au quatrième quart pour l’emporter 27-23 devant les Broncos de Denver, lundi soir, afin de conserver leur fiche immaculée.

Les Chiefs (4-0) ont ainsi signé un quatrième gain consécutif pour conserver leur fiche parfaite. Cette victoire leur a notamment donné une avance de deux matchs sur les Broncos (2-2) dans la section Ouest de l’Association américaine.

C’est la sixième fois d’affilée que les Chiefs viennent à bout de leurs rivaux de section.

Tirant de l’arrière 23-13, les Chiefs ont suivi les ordres leur jeune quart arrière. Mahomes a mené une séquence de 12 jeux, sur une distance de 75 verges qui a duré plus de six minutes au tableau indicateur, qui s’est terminé avec une passe de touché de deux verges en direction de Travis Kelce. Il a par la suite poursuivi avec une séquence à l’attaque de 60 verges qui s’est conclue par un majeur après une course de quatre verges de Kareem Hunt.

C’était la première fois depuis 2004 que les Broncos bousillaient une avance de 10 points au quatrième quart, à domicile.

Les Broncos ont abandonné leur excellent jeu au sol en faveur des receveurs de passes, qui a sorti rapidement les locaux, entre les deux séquences fructueuses des Chiefs.