La vedette du soccer Cristiano Ronaldo a été accusé de viol par une Américaine originaire du Nevada, qui soutient que le joueur l’a violée dans une suite d’un hôtel de Las Vegas, en 2009.

Ronaldo aurait ensuite envoyé une équipe pour entraver l’enquête criminelle et pousser la victime à rester silencieuse en échange de 375 000 $.

La police de Las Vegas a confirmé lundi à l’Associated Press qu’elle avait rouvert un dossier concernant une agression sexuelle datant de 2009, une demande portée par la femme en question. L’Associated Press n’identifie pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement.

L’avocat de Ronaldo, Christian Schertz, n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant de commenter la situation. Après un reportage sur l’affaire publié dans le magazine allemand Der Spiegel la semaine dernière, Schertz a menacé de poursuivre le magazine en justice, affirmant que ça «violait les droits de la personne de son client Cristiano Ronaldo d’une manière exceptionnellement sérieuse».

Dans une vidéo publiée sur Instagram quelques heures après le dépôt de la plainte, Ronaldo, souriant, semblait nier les accusations.

« Fake. Fake news », a martelé le quintuple joueur mondial de l’année, qui a quitté le Real Madrid pour la Juventus de Turin cet été. «Vous voulez vous promouvoir par mon nom. C’est normal. Ils veulent être connus, pour dire mon nom. Mais cela fait partie du travail. Je suis un homme heureux et tout va bien», a-t-il ajouté.

Les avocats de la femme n’ont toujours pas émis de commentaires suite à une demande téléphonique.

La plainte prétend que la femme, alors âgée de 24 ans, est allée à la discothèque Rain au Palms Hotel and Casino dans la nuit du 12 juin 2009 et y a rencontré Ronaldo. Elle raconte ensuite que le populaire joueur a invité un groupe de personnes dans sa suite pour «profiter de la vue sur le Strip de Las Vegas», puis dans le bain à remous. Il aurait ensuite intercepté la victime alors qu’elle se changeait, s’est exposé et lui a demandé d’avoir des relations sexuelles orales.

Selon l’acte d’accusation, c’est lorsqu’elle a refusé les avances de Ronaldo qu’il l’aurait violée.

La femme a alors signalé l’attaque à la police le même jour. Cette affirmation a été confirmée par le porte-parole de la police Aden OcampoGomez à l’AP, qui a déclaré qu’elle avait également demandé un «test d’agression sexuelle», qui a été effectué au Centre médical de l’Université.

La femme a refusé d’indiquer à la police le lieu de l’agression ou d’aider à identifier un suspect autrement que de dire qu’il était un joueur de football européen, a tenu à préciser le porte-parole.

Ronaldo a été transféré du Manchester United au Real Madrid au cours de l’été 2009 pour un montant record de 94 millions d’euros, soit environ 130 millions de dollars.

«À l’heure actuelle, l’enquête est en cours et aucun autre détail n’a été publié pour le moment», a déclaré OcampoGomez.

La poursuite affirme que la famille de la femme a fait appel à un avocat «qui n’avait que plusieurs années d’expérience juridique». Les négociations la laissaient avec «un sentiment accru d’anxiété extrême et de peur, une impuissance totale et une passivité».

«Le traumatisme psychologique de l’agression sexuelle, la peur de l’humiliation publique et des représailles et la réitération de ces craintes par les forces de l’ordre et les fournisseurs de soins de santé ont laissé la plaignante terrifiée et incapable d’agir ou de se défendre elle-même», indique la poursuite.

La victime demanderait une compensation pour des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts punitifs, chacun supérieur à 50 000 $, ainsi que des intérêts, des honoraires d’avocat et des frais de justice.

Les journalistes de l’Associated Press Regina, Garcia Cano, à Las Vegas et Frank Jordans à Berlin, ont contribué à cette histoire.