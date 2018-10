MONTRÉAL — La promotion de Jesperi Kotkaniemi au sein du groupe de 23 joueurs pour entreprendre la nouvelle saison de la LNH aura été le fait marquant du camp d’entraînement du Canadien de Montréal. Au point, peut-être, de contribuer à dissimuler certaines des sources d’inquiétudes qui demeurent.

Les deux premières semaines du calendrier régulier devraient offrir une petite idée de la valeur réelle de la troupe de Claude Julien. L’horaire est relativement léger avec quatre rencontres en 10 jours, mais les rivaux ne le seront pas.

Outre l’ouverture à l’Aréna Scotiabank pour un duel contre les Maple Leafs de Toronto, le Canadien croisera le fer deux fois avec les Penguins de Pittsburgh en plus d’accueillir les Kings de Los Angeles lors du match inaugural au Centre Bell.

Ces quatre matchs pourraient servir de baromètre, d’abord, à Kotkaniemi. Le Finlandais de 18 ans a probablement confirmé sa place avec le Canadien en début de saison grâce à sa solide prestation contre une formation torontoise qui comptait en ses rangs à peu près tous ses poids lourds, mercredi dernier.

Kotkaniemi est un jeune homme rafraîchissant et surtout, un joueur talentueux duquel les partisans de l’équipe semblent déjà s’être entichés. Enfin, se disent-ils, un vrai joueur de centre, au potentiel pour devenir un numéro un, capable d’assumer les exigeantes responsabilités qui accompagnent ce poste.

Ce qu’il faudra voir, c’est comment il réagira à moyen et à long terme à la lourdeur du calendrier et à des formations élites soir après soir. Car pendant le camp d’entraînement, Kotkaniemi n’est pas allé plus loin que Toronto et n’a pas joué deux matchs en deux soirs.

Si jamais Kotkaniemi maintient la cadence et traverse le mois d’octobre avec le moindrement de panache, il devra ensuite affronter un mois de novembre qui verra le Tricolore jouer 14 matchs en 27 jours.

Cet éreintant calendrier inclut deux visites des Capitals de Washington, un rendez-vous avec Max Pacioretty et les Golden Knights de Vegas au Centre Bell et un périple dans l’Ouest canadien à mi-chemin. Le mois va s’amorcer avec six matchs en neuf soirs, rien de moins.

À cet égard, l’un des principaux atouts de Kotkaniemi est Claude Julien. L’entraîneur-chef du Canadien a prouvé qu’il est capable de faire confiance aux jeunes — rappelez-vous Victor Mete l’an dernier. Il a aussi démontré qu’il sait gérer leur temps d’utilisation pour, justement, éviter de les surcharger et de les placer dans une position précaire pour leur développement.

Deux joueurs-clé

En ce début de saison, les yeux des amateurs seront également tournés vers deux joueurs qui ont beaucoup à se faire pardonner: Carey Price et Jonathan Drouin.

Dans les deux cas, la conclusion qui ressort du camp d’entraînement est le suivant: Price et Drouin se sont présentés en excellente condition physique et remplis de bonnes intentions.

Price et Drouin doivent maintenant produire à la hauteur de leur talent et des attentes. Sinon, ce sera une autre très longue saison pour eux et pour l’équipe.

Claude Julien peut bien dire, comme samedi, qu’il n’est nullement inquiet au sujet de Price, il reste que le gardien de 15 millions $ — le salaire qu’il touchera cette saison — n’a rien cassé pendant les matchs préparatoires. Sa moyenne de 3,77 et son taux d’arrêts de ,862 en 191 minutes d’action n’ont pas effacé tous les doutes qu’il a suscités l’an dernier.

Et si Drouin a semblé plus à l’aise à l’aile gauche et montré une certaine complicité avec Kotkaniemi, il a tout de même complété le camp sans un seul point au compteur et un ratio défensif de moins-6.

Parlant de ratios défensifs, ceux de Jeff Petry (-6) et de Jordie Benn (-3) inquiètent si l’on considère qu’ils sont les deux défenseurs les plus expérimentés du Canadien en l’absence de Shea Weber. D’ailleurs, rien ne garantit que Benn sera sur la glace, mercredi soir, malgré les blessures à Weber et David Schlemko. Le nouveau venu Xavier Ouellet, qui s’est joint à l’équipe cet été après le rachat de son contrat par les Red Wings de Detroit, semble l’avoir supplanté.

Dans les faits, la brigade défensive du Canadien demeure très inquiétante. Victor Mete joue de façon rassurante, Noah Juulsen montre de belles aptitudes mais, dans les deux cas, on ne parle pas encore de Victor Hedman ni de Drew Doughty.

En attendant le retour de Weber et de Schlemko, Karl Alzner et Mike Reilly représentent des valeurs très incertaines.

Parmi les notes positives du camp, il y a les rendements de Brendan Gallagher, de Phillip Danault et de Tomas Tatar.

Aussi, Artturi Lehkonen a montré des signes d’un attaquant prêt à apporter davantage en matière de production offensive. Et son compatriote finlandais Antti Niemi semble destiné à poursuivre sa relance amorcée l’an dernier en soutien à Price.

Dans l’ensemble, le Canadien demeure une formation peu rassurante pour le moment malgré l’ambiance positive du camp d’entraînement. Et l’objectif de prendre part aux séries éliminatoires demeure bien ambitieux!