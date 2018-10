NEW YORK — Seattle présente ses derniers arguments en vue d’obtenir une équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey.

Les membres du groupe de propriétaires potentiels à Seattle et la mairesse de la ville Jenny Durkan présentent leur dossier devant le comité exécutif du conseil des gouverneurs au bureau de la ligue. Si le comité exécutif donne son aval, le conseil des gouverneurs pourrait passer au vote dès décembre pour attribuer la 32e concession de la LNH à Seattle.

Durkan a déclaré qu’elle veut faire la démonstration que: «Seattle est un endroit où l’on veut du hockey et si on offre du hockey à Seattle, tout le monde va mieux aller.»

Le président des Maple Leafs, Larry Tanenbaum, s’est dit satisfait du groupe Seattle Hockey Partners et il a hâte d’entendre ce qu’ils ont à dire.

La candidature de Seattle est dirigée par un groupe de propriétaires et comprend un accord qui permettra de rénover le KeyArena, futur amphithéâtre de l’équipe. L’intérêt des partisans ne fait aucun doute, avec les 10 000 abonnements qui ont été vendus en 12 minutes et un total de 32 000 en dépôts garantis.

Après que Las Vegas eut connu un grand succès avec les Golden Knights, dans une ville qui n’a jamais hébergé une équipe de sport professionnel majeur, l’enthousiasme augmente en vue de la présence d’une équipe de la LNH à Emerald City.

«J’ai parlé à beaucoup de gens et ils veulent vraiment cette équipe, a déclaré l’attaquant des Capitals de Washington, T.J. Oshie, qui a grandi en banlieue de Seattle. Ce serait formidable pour la région. Je pense que les partisans là-bas sont très dévoués à leurs équipes sportives. Ce sera plutôt plaisant de ne pas obliger la famille à se déplacer à Vancouver pour venir me voir chaque année.»

Pendant des décennies, le trajet de deux heures et demie à destination de Vancouver a été la seule option pour les habitants de Seattle qui souhaitaient assister de près à un match de la LNH. Les Thunderbirds de Seattle et les Silvertips d’Everett de la Ligue de hockey de l’Ouest sont présents dans la région. Avant cela, les Totems ont disputé des matchs de ligues mineures entre 1944 et 1974.

Du côté professionnel, cela fait presque un siècle que les Metropolitains de l’Association de hockey de la Côte du Pacifique, vainqueurs de la coupe Stanley en 1917, ont disparu. Seattle est privé de la NBA depuis que les SuperSonics ont déménagé à Oklahoma City, qui sont devenus le Thunder en 2008, ce qui en fait le plus grand marché américain sans une grande équipe professionnelle de sport d’hiver.

Seattle est incontestablement une ville sportive, si l’on se base sur le soutien des équipes comme les Seahawks de la NFL, des Mariners du Baseball majeur, des Sounders FC de la Major League Soccer et du champion Storm de la WNBA.

Dave Tippett, désormais conseiller auprès de Seattle Hockey Partners LLC après avoir été à la barre des Stars de Dallas et des Coyotes de l’Arizona pendant 14 saisons, en sait quelque chose. Sa fille et son gendre, des mordus de sport, se sont installés à Seattle pour cette raison.

«La passion des sportifs ici est incroyable, a reconnu Tippett. Cela fait partie de la communauté.»

Le hockey aussi? Tippett a déclaré qu’il y avait environ 140 équipes de hockey masculine pour adultes à Seattle, une différence majeure par rapport à l’époque où Tom Bissett avait grandi dans les années 1970.

Il n’y avait pas beaucoup d’arénas dans la ville quand Bissett a suivi ses frères aînés dans le hockey organisé et a aidé à remporter deux titres nationaux en battant des équipes établies comme les Little Caesars de Detroit.

«Ce serait un rêve qui deviendrait réalité pour moi», a déclaré Bissett, qui travaille maintenant dans le secteur de l’assurance et qui est entraîneur de hockey pour une école secondaire du Michigan.

La LNH semble être en faveur du projet. Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a mentionné que la ligue avait été intriguée par le concept d’amener une équipe à Seattle et qu’elle n’a soulevé aucune inquiétude, ni aucun signal d’alarme concernant le marché.

Bruckheimer, le propriétaire majoritaire David Bonderman et les frères Tim et Tod Leiweke — le PDG et président de l’équipe — ont passé beaucoup de temps à s’assurer que leur projet puisse aller de l’avant. Bien que le retour de la NBA ait été pendant de nombreuses années la priorité des propriétaires potentiels, les Seattle Hockey Partners ont fait de la LNH le premier point à l’ordre du jour et ont mis en place le projet de rénovation de l’amphithéâtre pour le rendre possible.

«Notre projet va se réaliser, a soutenu Tim Leiweke. C’est maintenant une question d’effet grandiose . Il s’agit de la LNH et nous voulons faire quelque chose de spectaculaire.»

Alors que le conseil des gouverneurs pourrait voter en faveur de l’arrivée d’une franchise à Seattle dès le début du mois de décembre et accélérer le processus pour mettre en place une équipe de hockey, les futurs propriétaires refusent de crier victoire.

«Nous travaillons fort pour nous assurer que tout est fait correctement pour nous donner les meilleures chances d’obtenir une franchise, a admis Tippett. Personne ne saute ici et là en disant: ‘C’est dans la poche’ pour l’instant. Il y a encore beaucoup de travail à faire.»

Pourtant, Durkan a déjà le sentiment que quelque chose de spectaculaire est en train de se produire après que le conseil municipal eut voté à l’unanimité (8-0) en faveur du plan de rénovation du KeyArena. Les habitants de Seattle ont également fait la file pour voir la Coupe Stanley en août.

«Je pense que Seattle sera probablement l’un des plus grands marchés de hockey de la LNH, si ce n’est le premier, a déclaré la mairesse de Seattle, Jenny Durkan. Il y a une ferveur ici. L’hiver arrive.»