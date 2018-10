TORONTO — Le quart-arrière Zach Collaros, qui a guidé les Roughriders de la Saskatchewan à une sixième victoire en sept matchs, a été nommé parmi les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football. Il est accompagné au tableau d’honneur par les demi-défensifs Kevin Fogg des Blue Bombers de Winnipeg et Don Unamba des Tiger-Cats de Hamilton.

Face aux Alouettes de Montréal, dimanche, Collaros a complété 29 de ses 41 passes pour des gains de 394 verges lors d’un gain de 34-29.

Fogg, lui, a gagné 25 verges sur des retours de botté et il a réussi trois plaqués défensifs, une interception, un échappé provoqué et un échappé recouvré, en plus de marquer un touché pour contribuer à la victoire de 30-3 contre les Eskimos d’Edmonton.

Finalement, Unamba a totalisé cinq plaqués défensifs, dont un plaqué pour des pertes, une interception et un touché, samedi, lorsque les Tiger-Cats ont vaincu les Lions de la Colombie-Britannique 40-10.