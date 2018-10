Les Maple Leafs de Toronto ont soudainement moins de profondeur devant le filet après la perte de Curtis McElhinney et de Calvin Pickard.

McElhinney a été réclamé par les Hurricanes de la Caroline, qui avaient besoin de renfort puisque Scott Darling, leur potentiel gardien no 1, devrait s’absenter quelques semaines à cause d’une blessure. McElhinney présente une fiche en carrière de 62-71-13 en 10 saisons dans la LNH avec six équipes.

Pickard a pour sa part été réclamé par les Flyers de Philadelphie.

Ces départs laissent les Leafs sans aucune expérience derrière le partant Frederik Andersen et le substitut Garret Sparks.

Deux autres joueurs ont été réclamés mardi, quelques heures avant l’heure limite où les équipes de la LNH doivent finaliser leur formation de 23 joueurs.

Les Capitals de Washington ont ajouté à leur formation l’attaquant Dmitrij Jaskin, soumis au ballottage par les Blues de St. Louis.

Jaskin s’est révélé le joueur en trop chez les Blues, qui ont ajouté plusieurs attaquants pendant la saison morte. Il a été un choix de deuxième ronde des Blues au repêchage de 2011, amassant 25 buts et 61 points en 266 matchs en six saisons.

Les Sabres de Buffalo ont pour leur part fait appel à l’ailer gauche Remi Elie des Stars de Dallas. Elie, âgé de 23 ans, a été un choix de deuxième ronde des Stars au repêchage de 2013. Il a marqué six buts et récolté 14 points à sa première saison complète l’an dernier. En 90 matchs en carrière, il a obtenu sept buts et 21 points.

Le défenseur Gustav Olofsson du Minnesota Wild a été soumis au ballottage.