NEW YORK — Luis Severino et Liam Hendricks ont été désignés par leur gérant respectif pour amorcer la rencontre du quatrième as dans la Ligue américaine, qui sera disputé mercredi soir entre les Athletics d’Oakland et les Yankees, à New York.

Severino (19-8, 3,39 et 220 RAB) tentera de se racheter pour sa performance très en deçà des attentes lors de pareille occasion face aux Twins du Minnestota, l’an dernier.

Le droitier de 24 ans a été préféré à J.A. Happ et Masahiro Tanaka par le gérant Aaron Boone, qui a dit avoir pris sa décision samedi. Happ, Tanaka et Lance Lynn seront ajoutés à l’enclos pour ce match. Les Yankees auront neuf releveurs à leur disposition.

À son premier match éliminatoire, en octobre 2017, Severino avait quitté après seulement un retrait en première manche, ayant alloué trois points aux Twins. Les Yankees étaient finalement venus de l’arrière pour l’emporter 8-4.

«J’étais trop excité, a-t-il expliqué. Ça a par contre été une bonne expérience. Je tenterai d’appliquer ce que j’y ai appris.»

Severino avait une fiche de 14-2 au match des étoiles, mais il a perdu six de ses neuf décisions suivantes avant de battre coup sur coup les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay à ses deux dernières sorties. La dernière fois qu’il a affronté les A’s, le 5 septembre, il a alloué six points — cinq mérités — sur six coups, deux mauvais lancers et deux balles passées en deux manches et deux tiers.

Hendricks, un releveur, a quant à lui été désigné par Bob Melvin pour commencer la rencontre au monticule.

Désigné pour assignation en juin et soumis au ballottage sans être repêché par qui que ce soit, Hendricks amorcera maintenant le match le plus important de la campagne des A’s. Selon Elias Sports Bureau, il deviendra seulement le quatrième lanceur à amorcer un match éliminatoire sans avoir remporté de victoire en saison régulière.

Le droitier de 29 ans a compilé une fiche de 0-1 avec une m.p.m. de 4,13 en 25 matchs cette saison, dont une fiche de 0-1 et une moyenne de 2,08 en huit départs en septembre, tous d’une manche et deux tiers ou moins. À ses sept dernières sorties, il a lancé huit manches sans accorder de point, ne permettant que quatre coups sûrs.

Virgil Trucks avait amorcé deux matchs pour les Tigers de Detroit dans la Série mondiale de 1945. De retour de la Deuxième Guerre mondiale, il n’avait participé qu’à une rencontre de la saison régulière. Les seuls autres départs en séries sans victoire en saison régulière ont été effectués par Yovani Gallardo, avec les Brewers de Milwaukee en 2008, alors qu’il était de retour au jeu après avoir subi une déchirure ligamentaire au genou, et Chris Carpenter, des Cardinals de St. Louis en 2012, qui revenait au jeu après une intervention chirurgicale à la cage thoracique.

Après que les lanceurs Sean Manaea, Jharel Cotton et plusieurs autres eurent subi des blessures, Melvin a été forcé d’utiliser 15 partants.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera les Red Sox de Boston en série de sections.