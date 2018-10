TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur descente aux enfers un mois après le début de la campagne 2018 et ont été prononcé officiellement morts à mi-chemin de la saison.

Les derniers souvenirs de leur parcours éliminatoire de 2015 et de 2016 ont été effacés et les derniers joueurs vedettes de la belle époque ont quitté Toronto avant la date limite des échanges. Le gérant John Gibbons a finalement fait ses adieux et le futur fait maintenant place au présent en vue de la prochaine saison.

Il faudra probablement au moins un an de souffrance — peut-être deux voire trois — avant que les Blue Jays ne soient en mesure d’être compétitifs à nouveau.

«L’attente sera pénible, a déclaré mardi le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins. Je ne m’attends pas à ce que nous récoltions des résultats époustouflants dès l’année prochaine. Si cela commence à sembler plus réaliste l’année suivante ou l’année d’après, alors c’est ce que nous visons.

«Je peux vous dire ceci: je ne me suis jamais senti aussi confiant de travailler dans le baseball qu’aujourd’hui pour l’avenir d’une organisation.»

Les choses n’ont jamais vraiment tourné en la faveur de l’équipe cette année, qui a conclu la saison avec une fiche de 73-89.

L’ancien joueur par excellence Josh Donaldson a lutté contre plusieurs blessures et a finalement été échangé. Le stoppeur Roberto Osuna a été suspendu pour une durée de 75 matchs, avant d’être envoyé à Houston. J.A. Happ était le seul lanceur partant constant et il a lui aussi été finalement échangé aux Yankees de New York.

Il y a eu plus de changements que de stabilité au sein de l’alignement, ce qui a hypothéqué grandement la réussite de l’équipe. Le champ intérieur semblait changer de visage tous les jours.

Les postes intéressants se sont tranquillement libérés et quelques jeunes joueurs ont profité de cette opportunité en or pour se démarquer. La défensive de l’équipe a toutefois été un problème constant et les principes de base manquaient souvent.

Toutefois, les ligues mineures présentent de bons joueurs de talent, comme Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, qui ne sont pas bien loin.

«Il y a une vague de jeunes joueurs de talent qui s’en viennent, a soutenu Atkins en conférence de presse post-mortem. Ce ne sont pas seulement les gars que nous avons vus en septembre. Il y a une autre vague de joueurs en dessous de celle-ci et une autre qui suivra.»

Aaron Sanchez et Marcus Stroman seront probablement les piliers de la rotation des lanceurs en 2019, malgré leurs nombreuses blessures et leurs performances parfois ordinaires au cours de la saison.

«Leur parcours est un peu différent, mais ils pourraient tous les deux redevenir réguliers. Ils prendront le monticule d’assaut tous les cinq jours au début ou certainement au milieu de la rotation», a déclaré Atkins.

L’avenir est un peu plus sombre pour les vétérans comme le receveur Russell Martin et l’arrêt-court Troy Tulowitzki.

Les Blue Jays ont plusieurs options à la position de receveur et Tulowitzki n’a pas disputé une seule rencontre en 2018 en raison d’une intervention chirurgicale.

«(Martin) fait tellement une différence pour les lanceurs, avec son leadership, ses instincts et sa confiance, a reconnu Atkins. S’il est l’ombre du joueur qu’il a déjà été, il pourra jouer. À quelle fréquence? Nous verrons en temps et lieu.»

Pendant ce temps, Tulowitzki aura la chance de retourner à l’arrêt-cours. Son temps d’utilisation restera à déterminer cependant.

«Si Tulo est en santé et qu’il performe à niveau élevé, alors c’est un oui, a mentionné Atkins. S’il est en santé et que ses performances ne sont pas à la hauteur, alors il ne jouera pas. Mais tout dépend de son état de santé d’abord.»

Pour ce qui est du remplaçant de John Gibbons, Atkins a soutenu qu’il aurait besoin d’au moins trois semaines pour nommer un nouveau gérant à la tête de l’équipe.

L’équipe doit se pencher sur les nombreuses candidatures reçues et poursuit ses recherches. Les candidats qui seront retenus pour les entrevues — environ cinq —amorceront le processus à la mi-octobre.