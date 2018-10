CHICAGO — Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a déclaré mardi qu’il n’avait pas d’échéancier quant à l’enquête en cours qui porte sur les agissements du joueur d’arrêt-court Addison Russell.

Russell a été suspendu le 21 septembre en raison de nouvelles allégations de violence conjugale contre son ex-épouse.

Manfred a dit qu’il souhaitait que la ligue ait en sa possession tous les éléments. Il a mentionné qu’il était possible qu’une décision soit prise avant la fin des séries éliminatoires, même s’il n’a fait aucune promesse. Le commissaire s’est adressé aux médias avant le match du quatrième as entre les Cubs de Chicago et les Rockies du Colorado.

Russell a nié les allégations portées contre lui. Les Cubs avaient déclaré qu’ils appuyaient cette décision et qu’ils allaient offrir leur pleine coopération afin que des « gestes appropriés » puissent être posés.