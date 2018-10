NEW YORK — Le porteur de ballon des Jets de New York, Isaiah Crowell, a été condamné à payer une amende de 13 369 US$ à la NFL pour sa célébration de touché grossière, à Cleveland.

Après avoir inscrit un majeur face à son ancienne équipe le 20 septembre, Crowell a pris le ballon et a fait semblant de s’essuyer le postérieur, avant de le lancer dans les estrades. Un moment qui a été marquant dans la défaite des Jets, face aux Browns de Cleveland, et qui lui a valu une réprimande de la part de l’entraîneur-chef Todd Bowles.

D’un angle plus positif, ce geste a permis à Crowell de signer une entente promotionnelle avec Dude Wipes — une compagnie qui vend des substituts de papier hygiénique pour hommes.

Parmi les autres amendes: Brian Poole des Falcons d’Atlanta a été contraint de payer 20 054$ pour avoir tiré un joueur par le collet lors du plaqué et 20 054$ pour avoir rudoyé le quart-arrière, pour un total de 40 108$. Anthony Barr des Vikings du Minnesota a quant à lui dû débourser 30 080$.