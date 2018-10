CHICAGO — Tony Wolters a dénoué l’impasse en 13e manche en frappant un simple alors qu’il y avait deux retraits pour propulser les Rockies du Colorado vers un gain de 2-1 devant les Cubs de Chicago, mardi, lors du match du quatrième as de la Ligue nationale.

Les Rockies s’envoleront donc vers Milwaukee pour amorcer la série de sections devant les Brewers, jeudi.

Kyle Hendricks (0-1) a amorcé la 13e manche en retirant DJ LeMahier et Nolan Arenado sur un ballon et un roulant. Les choses se sont toutefois corsées par la suite. Trevor Story a amorcé la remontée des siens en frappant un simple au champ gauche. Gerardo Parra a ajouté un simple. Un frappeur plus tard, Wolters a permis à Story de croiser le marbre pour inscrire le point gagnant.

Scott Oberg (1-0) s’est amené sur la butte et a mis un terme à la menace des Cubs en effectuant trois retraits consécutifs sur des prises.

Javier Baez a nivelé la marque en huitième manche en frappant un double d’un point aux dépens du releveur Adam Ottavino, pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire.

Le lanceur partant des Rockies Kyle Freeland a concédé quatre coups sûrs en six manches et deux tiers, dans un court départ en vue des séries éliminatoires. Nolan Arenado a frappé un ballon-sacrifice en première face à Jon Lester, qui a alloué quarte coups sûrs en six manches.

Cole Hamels, qui est habituellement dans la rotation des partants, s’est amené en relève en 11e pour les Cubs.

Les deux clubs se sont inclinés lundi soir, lors de leurs matchs respectifs de bris d’égalité. Les Cubs ont encaissé un revers de 3-1 devant les Brewers de Milwaukee, tandis que les Dodgers de Los Angeles ont eu le dessus 5-2 sur les Rockies.

C’est la troisième fois qu’un match du quatrième as se poursuit en manche supplémentaire et l’équipe locale a remporté les deux derniers duels qui se sont prolongés au-delà des neuf manches réglementaires. Les Royals de Kansas City ont battu les Athletics d’Oakland en 12 manches en 2014 et les Blue Jays de Toronto ont défait les Orioles de Baltimore en 11 manches en 2016.