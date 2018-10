TOKYO — Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov ont accédé aux quarts de finale de l’Omnium du Japon, mercredi.

Raonic, 20e raquette mondiale, a montré la sortie à la sixième tête de série, le Japonais Yosuke Watanuki 6-3, 7-6 (2). Le Canadien, issu des qualifications, affrontera en quarts Daniil Medvedev.

Shapovalov, qui pointe au 31e rang mondial, est quant à lui venu de l’arrière pour éliminer le Suisse Stanislas Wawrinka 4-6, 6-1 6-4.

Classé troisième, le Nippon Kei Nishikori a aussi atteint la ronde des huit en défaisant le Français Benoît Paire 6-3, 7-5.

Dans des rencontres de premier tour, la deuxième tête de série Kevin Anderson a gagné face à Matthew Ebden 4-6, 7-6 (1), 6-2. Anderson a réussi 22 as et sauvé cinq des six balles de bris auxquelles il a fait face. Il retrouvera au deuxième tour Frances Tiafore.

Nick Kyrgios a quant à lui sauvé deux balles de manches au deuxième set pour finalement vaincre le Japonais Yoshihito Nishioka 7-5, 7-6 (3). Il fera face au Français Richard Gasquet, vainqueur dans cinq de leurs sept précédents affrontements.