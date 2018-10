MONTRÉAL — Jeremiah Masoli, William Powell et Lewis Ward ont été nommés joueurs du mois de septembre dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Masoli a lancé 12 passes de touché en septembre, aidant les Tiger-Cats de Hamilton à signer trois victoires en cinq parties.

L’Américain occupe le deuxième rang du circuit avec des gains de 4286 verges par la passe. Le joueur originaire de San Francisco, en Californie, a complété 309 de ses 460 passes (67,2 pour cent) et a lancé 21 passes de touché jusqu’à présent cette saison. Il a aussi porté le ballon 59 fois pour 430 verges et deux touchés.

Masoli, un ex-joueur de l’Université du Mississippi, a été nommé le joueur de la semaine à trois reprises cette saison, en plus d’avoir été nommé le joueur du mois en juin.

De son côté, Powell, qui dispute sa troisième saison dans la LCF, a franchi le plateau des 1000 verges par la course pour une deuxième année consécutive, et il mène actuellement la ligue avec des gains de 1141 verges en 208 courses. Il a aussi été élu le joueur de la semaine no 14.

Quant à Ward, il a réussi chacune de ses 13 tentatives de placement, poursuivant ainsi son impressionnante série. L’Ontarien a maintenant réussi 37 placements de suite, un record de la LCF pour le nombre de placements réussis consécutifs au cours d’une même saison. Il ne lui manque que deux placements réussis pour égaler le record de la ligue (39, établi par Rene Paredes en 2012-13).

Les trois athlètes ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens joueurs de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde, de TSN, et Pierre Vercheval, de RDS.