JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars de Jacksonville ont écarté le porteur de ballon Leonard Fournette de leur formation, quatre jours avant leur match contre les Chiefs de Kansas City.

L’entraîneur-chef Doug Marrone a annoncé mercredi que Fournette et le demi de coin D.J. Hayden (orteil) seront absents dimanche. Ces décisions sont étonnantes, puisque la plupart des équipes de la NFL ont l’habitude d’attendre jusqu’à vendredi avant d’écarter des joueurs de leur formation partante.

Fournette a aggravé sa blessure aux tendons du jarret droit dans une victoire de 31-12 contre les Jets de New York dimanche dernier. Fournette a raté deux matchs et demi après avoir subi la blessure initiale et être revenu au jeu trop rapidement, ce qui signifie que les Jaguars (3-1) devraient être plus prudents avec lui cette fois-ci.

Fournette pourrait s’absenter jusqu’à la pause des Jaguars, ce qui signifie qu’il pourrait revenir au jeu contre les Colts d’Indianapolis le 11 novembre.

Il a amassé 71 verges de gains en 20 courses jusqu’ici cette saison.