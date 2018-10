INDIANAPOLIS — Adam Vinatieri se souvient très bien de la Nouvelle-Angleterre.

En 10 saisons, il a gagné trois bagues du Super Bowl, a acquis la réputation d’être le botteur le plus fiable de la ligue et est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la concession. Ses bottés semblaient faciles à accomplir, et ceux plus corsés paraissaient à peine plus difficiles à effectuer. Tout ça a contribué à lui faire gagner le respect de deux des entraîneurs les plus prestigieux de la ligue, ainsi que d’un des plus grands quarts de la NFL.

Jeudi, le botteur âgé de 45 ans et nouveau détenteur du record pour le nombre de placements réussis dans la NFL sera de retour dans son ancien domicile, vraisemblablement pour la dernière fois.

«J’imagine que quiconque a joué au même endroit pendant un certain temps avant d’y retourner aura des souvenirs qui lui reviendront à la mémoire, et peut-être que certaines émotions seront plus vives qu’à d’autres endroits, a expliqué Vinatieri mardi. Mais je me demande davantage comment retrouver le sentier de la victoire, et comment redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.»

Vinatieri sait mieux que quiconque que les Colts (1-3) et lui-même recevront un accueil mitigé.

Depuis qu’il a accepté un contrat des Colts à titre de joueur autonome en mars 2006, Vinatieri a vu de nombreuses vidéos de l’accueil d’ex-joueurs étoiles tels que Peyton Manning et Edgerrin James lorsqu’ils sont retournés à Indy dans un nouvel uniforme. Il a même vu d’ex-joueurs tels que Jeff Saturday et Robert Mathis, ainsi que d’ex-entraîneurs comme Frank Reich, revenir au sein de l’organisation.

Mais la Nouvelle-Angleterre traite ses ex-joueurs et entraîneurs différemment.

Vinatieri a fait fi des huées au Gillette Stadium au cours de la dernière décennie, préférant plutôt se concentrer sur ceux qui ont éventuellement reconnu sa contribution dans la conquête des trois premiers titres de l’histoire de l’équipe.

En 2006, les Patriots croyaient pouvoir trouver un botteur plus jeune, et moins coûteux, que Vinatieri, et la vérité c’est que cette décision s’est avérée bénéfique pour les deux parties. Vinatieri a élu domicile sous le plafond du Lucas Oil Stadium et a pu s’attaquer à de nombreux records de la NFL. Son remplaçant chez les Patriots, Stephen Gostkowski, a brisé la marque de concession de Vinatieri pour le nombre de points marqués et occupe présentement le 18e rang de l’histoire à 1642, tandis que les Pats (2-2) compilaient un dossier de 8-4 contre les Colts de Vinatieri. Les Patriots ont remporté six de leurs sept derniers matchs contre eux à Foxborough, et sept consécutifs en éliminatoires — dont le fameux match de championnat de l’Association américaine en 2014, à l’origine du tristement célèbre ‘Deflategate’.

Néanmoins, Vinatieri vieillit comme le bon vin.

Il a effectué deux autres placements dimanche pour surpasser la marque de 565 appartenant à Morten Andersen, et il se rendra maintenant en Nouvelle-Angleterre en sachant qu’il doit obtenir une tentative de placement supplémentaire pour dépasser Gary Anderson (672) au deuxième rang de l’histoire. Avec 26 points, Vinatieri abaissera le record de points marqués (2544) appartenant à Andersen, et il vient tout juste de surpasser le légendaire George Blanda pour le nombre de matchs joués en carrière.

«Je suis le deuxième plus vieux gars dans le vestiaire, et ma première saison à titre de joueur de football était sa deuxième dans la ligue, a récemment rappelé Matt Slauson, le garde à droite des Colts qui est âgé de 32 ans. Il n’a donc pas simplement connu une carrière extraordinaire, mais il en a plutôt connu deux avec deux organisations différentes. C’est fabuleux.»