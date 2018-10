OTTAWA — Maintenant que Erik Karlsson chausse les patins à l’autre extrémité du continent nord-américain, les Sénateurs d’Ottawa entameront la première année de leur plan de reconstruction sans capitaine.

Le groupe de leaders des Sénateurs, dévoilé mercredi, compte quatre assistants soit les attaquants Mark Stone et Matt Duchene, de même que les défenseurs Mark Borowiecki et Zack Smith.

Karlsson était le capitaine des Sénateurs depuis la saison 2015-2015.

Les Sénateurs, qui inaugureront leur campagne à domicile face aux Blackhawks de Chicago jeudi soir, ont connu leur pire saison en plus d’une décennie l’année dernière. Ils ont terminé à l’avant-dernier rang dans la LNH tout en devant traverser une série d’incidents qui ont fait les manchettes à l’extérieur de la patinoire. Le mois dernier, l’équipe a échangé Karlsson aux Sharks de San Jose.

Si l’on ajoute le transfert de l’attaquant Mike Hoffman, qui est passé aux Panthers de la Floride via les Sharks, les attentes au sujet des Sénateurs sont peu élevées chez les observateurs du hockey.

Stone a toutefois hâte d’entamer le défi de prouver qu’ils ont tort.

«Je crois qu’un peu tout le monde parmi vous (les journalistes) ne nous donne aucune chance, a déclaré Stone.

«Je pense qu’il s’agit d’une bonne façon de nous mettre en marche. Nous sommes excités d’amorcer la saison. À ma connaissance, tout le monde commence avec un score de 0-0 et nous sommes emballés à l’idée de lancer la saison et de voir ce que nous avons dans ce vestiaire.»

Selon l’entraîneur-chef Guy Boucher, l’une des clés de la réussite pour les Sénateurs cette année sera de filtrer les bruits venant de l’extérieur du vestiaire.

«Nous devons regarder comment nous pouvons grandir, et non comment des millions de gens aimeraient voir un joueur en particulier ou l’équipe progresser, a-t-il déclaré.

«Les joueurs sont des professionnels, mais ce sont tous des individus qui vont tous connaître des difficultés avec certains aspects en particulier. Ce qui est difficile, c’est de sauter sur la patinoire en se concentrant uniquement sur la tâche à accomplir.»

Borowiecki est d’avis que les Sénateurs peuvent souder leur esprit d’équipe alors qu’ils tentent de ne pas se préoccuper des manchettes négatives.

«Il faut essayer de gagner en dépit de ces éléments et de les utiliser comme source de ralliement et pour former un groupe uni, a souligné le défenseur.

«Nous devons avoir, un peu, cette mentalité de négligés et quand c’est le cas, habituellement, vous vous enlevez de la pression et jouez un peu mieux.»

En juillet, le directeur général Pierre Dorion a déclaré que le vestiaire de l’équipe était «brisé» la saison dernière. Le nouveau groupe de leaders veut s’attaquer à ce problème.

«Ce qui importe le plus, c’est de montrer l’exemple autant sur la patinoire qu’à l’extérieur, a déclaré Smith.

«Notre noyau compte des joueurs de hockey très intelligents. Ma force est de prêcher par l’exemple avec mon éthique de travail pendant les entraînements et d’aider mes coéquipiers s’ils connaissent des moments difficiles. C’est notre travail de les appuyer.»

Face aux Blackhawks, les Sénateurs compteront sur plusieurs nouveaux visages, incluant Chris Tierney et Dylan DeMelo, obtenus dans l’échange qui a envoyé Karlsson en Californie. Les additions incluent également Mikkel Boedker, acquis en retour de Hoffman, et le défenseur recrue Maxime Lajoie, qui fera ses débuts dans la LNH.

Lajoie a connu un excellent camp d’entraînement et a mérité la chance de prendre part au match d’ouverture.

«Il a démontré tellement de sang-froid et tellement de calme face à toute sorte de pression sur la glace», a analysé Guy Boucher.

Toutefois, les Sénateurs devront se passer de Brady Tkachuk. Le premier choix de l’équipe en juin dernier est ennuyé par une élongation mineure à l’aine et les Sénateurs ont opté pour la prudence.

Craig Anderson sera le gardien de but partant.