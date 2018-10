CALGARY — Les Rockets de Kelowna, de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), présenteront le tournoi de la Coupe Memorial en 2020.

La WHL a annoncé mercredi que la 102e édition du championnat national de la Ligue canadienne de hockey aura lieu du 22 au 31 mai 2020 au Prospera Place de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Kelowna a battu les candidatures de Kamloops, en Colombie-Britannique, et Lethbridge, en Alberta.

«La WHL est certaine de voir les Rockets de Kelowna, la ville de Kelowna et la province de la Colombie-Britannique organiser un tournoi exceptionnel de la Coupe Memorial en 2020, a dit le commissaire de la WHL, Ron Robison, dans un communiqué. Non seulement la candidature des Rockets de Kelowna remplissait tous les critères pour accueillir la Coupe Memorial, mais ils comptent aussi sur des installations exceptionnelles et un fort appui de sa communauté, ce qui est nécessaire pour accueillir un événement national de cette envergure.»

Les Rockets ont précédemment accueilli le tournoi en 2004, quand les Olympiques de Gatineau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ont remporté les grands honneurs.

Les Mooseheads de Halifax, de la LHJMQ, accueilleront le tournoi de la Coupe Memorial en 2019.

Le tournoi de la Coupe Memorial oppose les équipes championnes de la WHL, de la LHJMQ et de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), ainsi que l’équipe hôtesse.