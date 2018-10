QUÉBEC — Louis-Filip Côté a récolté deux buts et trois aides et les Remparts de Québec ont infligé un premier revers aux Mooseheads de Halifax cette saison en l’emportant 6-2, mercredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Aleksei Sergeev a inscrit deux buts et deux aides, tandis que Philipp Kurashev a été crédité d’un but et deux aides pour les Remparts (4-2-0). Olivier Mathieu a aussi touché la cible, alors que Dereck Baribeau a repoussé 25 lancers.

Samuel Asselin et Antoine Morand ont fourni la réplique des Mooseheads (4-1-0), qui étaient la dernière équipe toujours invaincue cette saison dans la LHJMQ. Alexis Gravel a cédé cinq fois contre 32 tirs.

Sergeev et Côté ont lancé le bal pour les Remparts en mi-chemin en première période, puis Asselin a réduit l’écart seulement 1:49 plus tard en avantage numérique.

Mathieu a porté le score à 3-1 en faveur des locaux après 6:05 de jeu en deuxième période. Côté a ajouté son deuxième but de la rencontre quelque trois minutes plus tard.

Morand a ramené les Mooseheads à deux buts de leurs rivaux en faisant bouger les cordages en désavantage numérique à 11:14 du deuxième tiers.

Kurashev et Sergeev, cette fois dans un filet désert, ont toutefois porté le coup de grâce aux Mooseheads en troisième période.

Olympiques 4 Titan 1

Charles-Antoine Roy et Jeffrey Durocher ont amassé chacun un but et une aide et ils ont aidé les Olympiques de Gatineau à vaincre le Titan d’Acadie-Bathurt 4-1.

Shawn Boudrias et David Aebischer, avec son premier dans la LHJMQ, ont aussi touché la cible pour les Olympiques (3-2-0), tandis que Gabriel Bilodeau a récolté trois aides. Tristan Bérubé a stoppé 20 des 21 tirs dirigés vers lui.

Kristian Kovacik, lui aussi avec son premier dans la LHJMQ, a été l’unique buteur du Titan (2-3-0). Mark Grametbauer a accordé quatre buts sur 20 lancers lors des 40 premières minutes de jeu. Tyriq Outen a pris la relève en troisième période et a été parfait contre neuf tirs.

Boudrias a ouvert le pointage après 1:02 de jeu en deuxième période et les Olympiques ont ajouté trois autres buts avant la fin de l’engagement. Kovacik a freiné l’élan des visiteurs avec 2:22 à faire au deuxième vingt, mais le Titan a été incapable de poursuivre la remontée lors de la troisième période.

Huskies 5 Foreurs 2

Peter Abbandonato a brisé l’égalité tôt en troisième période, Samuel Harvey a repoussé 23 lancers et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu les Foreurs de Val-d’Or 5-2.

Abbandonato a aussi récolté deux aides, tandis que Vincent Marleau a réussi un tour du chapeau pour les Huskies (5-1-0). Alex Beaucage a également fait mouche.

Félix Boivin et Nicolas Ouellet ont répliqué pour les Foreurs (0-5-1). Mathieu Marquis a stoppé 40 des 44 tirs dirigés vers lui.

Abbandonato a donné les devants pour de bon aux Huskies après 1:44 de jeu en troisième période, puis Beaucage et Marleau, en désavantage numérique, ont creusé l’écart. Après la réplique de Ouellet en avantage numérique avec 3:28 à faire, Marleau a complété son tour du chapeau dans un filet désert, encore en désavantage numérique, avec 52 secondes à écouler au cadran.

Voltigeurs 3 Tigres 1

Jarrett Baker a inscrit le but gagnant tard en troisième période en plus d’amasser une aide, Daniel Moody a stoppé 21 tirs et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Tigres de Victoriaville 3-1.

Joseph Veleno et Dawson Mercer, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Voltigeurs (3-2-0).

Jérémy Côté a été l’unique buteur des Tigres (2-2-1), alors que Tristan Côté-Cazenave a cédé deux fois contre 38 lancers.

Côté a créé l’égalité après 2:23 de jeu en troisième période, mais Baker a finalement dénoué l’impasse avec 4:22 à faire en temps réglementaire.

Phoenix 0 Saguenéens 5

Samuel Houde et Hendrix Lapierre ont récolté un but et deux aides chacun, Alexis Shank a réalisé 20 arrêts et les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-0.

Justin Ducharme a amassé un but et une aide, tandis qu’Artemi Kniavez et Jérémy Fortin ont également trouvé le fond du filet pour les Saguenéens (3-2-0). Shank a été crédité d’un premier jeu blanc cette saison.

Thommy Monette a accordé quatre buts sur 15 lancers en 31:47 de jeu devant le filet du Phoenix (2-3-1). Brendan Cregan a pris la relève et a été battu une seule fois sur neuf lancers.

Les Saguenéens ont été 2-en-2 en avantage numérique, tandis que le Phoenix n’a pas profité de ses deux occasions avec un joueur en plus.

Islanders 2 Océanic 4

Charle-Édouard D’Astous, Dmitry Zavgorodniy et Carson MacKinnon ont récolté un but et une aide chacun, propulsant l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 4-2 contre les Islanders de Charlottetown.

Olivier Garneau a aussi marqué, alors que Mathieu Bizier a amassé deux aides pour l’Océanic (3-2-0). Colten Ellis a repoussé 32 lancers.

Brett Budgell et Nikita Alexandrov ont été crédités d’un but et une aide chacun pour les Islanders (2-3-1). Matthew Welsh a accordé quatre buts sur 38 tirs.

D’Astous a lancé les hostilités avec 2:58 à faire en première période, but Zavgorodnyi a creusé l’écart en avantage numérique après 4:22 de jeu en deuxième période. L’Océanic n’a jamais été inquiété par la suite.