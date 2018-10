TORONTO — Voici cinq moments marquants du match disputé à l’Aréna Scotiabank entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto mercredi soir.

Une première présence

La première présence tant attendue de Jesperi Kotkaniemi est venue après seulement 90 secondes de jeu lorsque Claude Julien l’a dépêché sur la patinoire face à John Tavares. Quant au premier point, il est venu beaucoup plus tard, soit à 19:47 de la deuxième période quand le Finlandais de 18 ans a aidé à préparer le premier but d’Andrew Shaw depuis le 2 janvier 2018. Le but de Shaw a été inscrit en avantage numérique.

Un membre de la filière finlandaise frappe

Les joueurs du Canadien ont entamé ce premier match de l’année à un rythme endiablé au point de décocher sept des huit premiers tirs du match. Le septième a porté chance lorsque Artturi Lehkonen a complété une pièce de jeu qu’il avait lui-même amorcée. Après avoir récupéré la rondelle derrière Frederik Andersen, l’attaquant finlandais a décoché un tir tout en contournant le filet. La rondelle a frappé le gardien des Maple Leafs avant de franchir la ligne rouge à 9:34 de la première période. Max Domi en a profité pour inscrire un premier point dans l’uniforme tricolore.

Price se montre alerte

Après un camp d’entraînement qui en a laissé quelques-uns sur leur appétit, Carey Price a réalisé plusieurs arrêts de qualité pendant les deux premières périodes du match. Il s’est notamment mis en évidence en deuxième période devant Patrick Marleau et surtout contre Josh Leivo, à qui il a volé deux buts presque certains grâce à de rapides déplacements latéraux.

Tavares soulève la foule

Il a fallu 38 minutes sept secondes pour que John Tavares ne créé la frénésie à l’Aréna Scotiabank pour la première fois de la saison. Le talentueux joueur de centre des Maple Leafs a brillamment contourné Matthew Peca avant de battre Carey Price dans la partie supérieure droite à l’aide d’un bon tir des poignets décoché de l’enclave, ce qui donnait aux hommes de Mike Babcock une avance de 2-1.

Matthews frappe une fois de plus

Devenu un véritable poison contre le Canadien, Auston Matthews a procuré la victoire aux Maple Leafs en complétant une belle pièce de jeu de Patrick Marleau après seulement 61 secondes de jeu en prolongation. Il s’agissait de son deuxième but du match et de son septième à ses quatre dernières sorties face au Tricolore.