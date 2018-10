NEW YORK — Aaron Judge a lancé le bal avec un circuit de deux points en première manche, Luis Severino a fait oublier ses débuts en séries éliminatoires de l’an dernier et les Yankees de New York ont défait les Athletics d’Oakland 7-2, mercredi, dans le match du quatrième as de la Ligue américaine.

Judge y est allé d’un coup de canon face à Liam Hendricks et les Yankees n’ont jamais été inquiétés par la suite.

Lors des séries de sections, les Yankees croiseront le fer avec les Red Sox de Boston. Les deux grands rivaux en seront à une première confrontation en séries éliminatoires depuis la série de championnat de l’Américaine en 2004, quand les Red Sox avaient effacé un retard de 0-3 dans la série avant d’éventuellement remporter la Série mondiale. Le premier match aura lieu vendredi au Fenway Park.

Luke Voit a ajouté un triple de deux points contre Blake Treinen en sixième, puis Giancarlo Stanton y est allé d’un retentissant circuit en huitième, encore une fois aux dépens de Treinen.

Pour les Athletics, il s’agit d’un autre résultat décevant dans un match crucial. Les A’s ont perdu leurs huit matchs sans lendemain en séries éliminatoires depuis leur triomphe contre Willie Mays et les Mets de New York lors du septième match de la Série mondiale en 1973.

Khris Davis a cogné un circuit de deux points face à Zach Britton en huitième manche, mais Aroldis Chapman a fermé les livres pour les Yankees.

Les partisans des Yankees craignaient le pire avec Severino au monticule pour commencer la rencontre, lui qui avait accordé trois points aux Twins du Minnesota sur seulement 10 tirs l’an dernier dans le match du quatrième as. Les Yankees avaient finalement vaincu les Twins 8-4, mais les souvenirs étaient encore vifs.

Severino affichait un dossier de 14-2 à la pause du match des étoiles cette saison, mais a connu des ratés en deuxième moitié de campagne. Malgré tout, le gérant Aaron Boone lui a fait confiance et son lanceur l’a récompensé. Severino a retiré sept frappeurs sur des prises lors du premier tour au bâton des A’s et a seulement été en difficulté en quatrième, quand il s’est sorti d’ennuis en retirant Marcus Semien sur des prises.

Après les célébrations, les Yankees prendront le train pour Boston pour le début de la série au meilleur de cinq rencontres entre deux formations qui ont accumulé au moins 100 victoires chacune en saison régulière.

Les Yankees sont devenus la première équipe depuis les A’s en 2001 à remporter au moins 100 matchs et à ne pas terminer en première place de sa section. Les Red Sox les ont devancés avec 108 victoires.

Les Red Sox ont eu un léger avantage face aux Yankees cette saison, remportant 10 de leurs 19 duels.