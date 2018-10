VANCOUVER — L’attaquant recrue Elias Pettersson a marqué sur son premier tir dans la LNH et il a aidé les Canucks de Vancouver à vaincre les Flames de Calgary 5-2, mercredi.

Nikolay Goldobin, Brendan Leipsic, Jake Virtanen et Tyler Motte, dans un filet désert, ont aussi marqué lors du match d’ouverture locale des Canucks. Jacob Markstrom a repoussé 33 lancers.

Matthew Tkachuk et Sean Monahan ont répliqué pour les Flames, tandis que Mike Smith a accordé quatre buts sur 22 tirs.

Pettersson a ouvert la marque après 13:48 de jeu, inscrivant son premier but dans la LNH. Il a récupéré la rondelle en zone neutre et s’est avance en deux-contre-un avec Derrick Pouliot. Pettersson décidé de tirer et il a envoyé la rondelle dans la lucarne.

L’attaquant suédois âgé de 19 ans a ensuite mis la table pour Goldobin après 1:52 de jeu en troisième période.

Pettersson a dominé la Ligue élite suédoise l’an dernier avec 56 points en 44 matchs.

Leipsic a creusé l’écart à trois buts 28 secondes plus tard, puis les Flames ont donné signe de vie.

Tkachuk a surpris Markstrom, hors position, avec un tir du coin de la patinoire. Cependant, Virtanen a restauré le coussin des locaux en marquant sur une échappée.

Monahan a marqué le cinquième but de la période à la suite d’une mêlée devant le filet des Canucks.

Motte a complété la marque dans un filet désert avec 47 secondes à faire.

Les Flames ont été 0-en-7 en avantage numérique, tandis que les Canucks n’ont pas profité de leur seule occasion avec un joueur en plus.