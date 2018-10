SAN JOSE, Calif. — John Gibson a repoussé 31 tirs, Brandon Montour a brisé l’égalité avec 11:58 à faire et les Ducks d’Anaheim ont gâché les débuts d’Erik Karlsson avec les Sharks de San Jose en remportant le match d’ouverture des deux équipes par le pointage de 5-2, mercredi.

Rickard Rakell a accumulé un but et deux aides, tandis que Maxime Comtois a fait mouche dès sa première présence sur la patinoire dans la LNH. Adam Henrique et Carter Rowney, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Ducks. Jakob Silfverberg a récolté trois aides.

Evander Kane et Tomas Hertl ont touché la cible pour les Sharks, mais Martin Jones a accordé quatre buts sur les 13 premiers tirs dirigés vers lui. Jones a terminé la rencontre avec 10 arrêts à sa fiche.

Pendant ce temps, Gibson a connu une soirée occupée et il a gardé les Ducks dans le match jusqu’à ce que Montour et Henrique fassent bouger les cordages dans un intervalle de 2:20 pour briser une égalité de 2-2. Gibson a notamment frustré Kane en échappée tôt en troisième période.

Montour a inscrit le but gagnant quand il a déjoué Jones du revers, jetant une douche froide sur les spectateurs qui s’étaient rendus à l’aréna pour souhaiter la bienvenue à Karlsson, acquis des Sénateurs d’Ottawa le mois dernier.

Henrique a ajouté un but d’assurance en avantage numérique quelques minutes plus tard et les Ducks l’ont emporté malgré l’absence de quatre attaquants: Corey Perry (genou), Ryan Kesler (hanche), Patrick Eaves (épaule) et Ondrej Kase (commotion cérébrale).

À son premier match dans la LNH, Comtois a marqué après 49 secondes de jeu et seulement quatre secondes après qu’il eut sauté sur la patinoire. Silfverberg lui a remis le disque après un revirement de Brent Burns en zone neutre et Comtois a déjoué Jones pour marquer le sixième but le plus rapide par un joueur qui effectue ses débuts dans la LNH.