LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a annoncé jeudi que le joueur de centre Byron Froese a été reconfirmé dans ses fonctions de capitaine, suite à la décision du groupe d’entraîneurs et de la direction du Canadien de Montréal.

Froese demeure ainsi le seul joueur à assumer ce rôle dans l’histoire de la concession. Les attaquants Kenny Agostino, Michael Chaput, Alexandre Grenier et Michael McCarron ont été nommés adjoints au capitaine.

Froese entreprendra sous peu sa huitième campagne dans le hockey professionnel, et sa deuxième dans l’organisation du Tricolore. L’attaquant âgé de 27 ans, un choix de quatrième tour, 119e au total, des Blackhawks de Chicago lors du repêchage de la LNH en 2009, a disputé 110 matchs dans la LNH depuis le début de sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay et le CH, inscrivant cinq buts et 11 mentions d’aide.

La saison dernière, l’athlète originaire de Winkler, au Manitoba, a disputé 48 matchs dans la LNH avec le Canadien. Il a amassé trois buts et huit passes, en plus d’avoir purgé 26 minutes de punition. Froese a également obtenu trois buts et huit aides en 13 matchs avec le Rocket.

Depuis ses débuts dans la ligue américaine de hockey, Froese a marqué 55 buts et ajouté 64 aides en 214 rencontres de saison régulière. En carrière dans l’AHL, il a évolué avec les IceHogs de Rockford, les Marlies de Toronto, le Rampage de San Antonio, le Crunch de Syracuse et le Rocket.