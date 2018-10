Les Indians de Cleveland ont été les premiers à être sacrés champions de section dans la Ligue américaine. Pourtant, ils ont la moins bonne fiche des équipes participant aux séries dans l’Américaine.

Les troupiers de Terry Francona ont joué dans la section la plus faible des Majeures cette saison. Bien que ça ne diminue en rien leur titre, nous sommes en droit de nous demander s’ils ont ce qu’il faut pour venir à bout des Astros de Houston et de leurs 103 victoires, un record d’équipe.

Pourtant, sur papier, les deux équipes sont nez à nez: les Indians ont eu le dessus sur les Astros dans toutes les principales statistiques offensives. Mais ces derniers ont dominé leurs adversaires au monticule et la série de sept matchs entre les deux clubs cette saison s’est soldée seulement 4-3 en faveur des Texans.

Les champions en titre de la Série mondiale amorceront par contre les matchs éliminatoires en pleine santé, ayant retrouvé tous leurs éléments clés à temps pour le tournoi automnal. Les Jose Altuve, Carlos Correa, Josh Reddick, George Springer et Brian McCann sont tous en santé. Ajoutez à cette liste le candidat au joueur par excellence dans l’Américaine Alex Bregman et vous comptez sur un redoutable rôle offensif.

Les Indians ne sont pas en reste de ce côté, avec trois frappeurs de 32 circuits ou plus au sein de leur formation, dont le redoutable Francisco Lindor comme premier frappeur. Lindor a frappé 38 longues balles, produit 92 points en plus d’en marquer 110 lui-même. Il est secondé par Edwin Encarnacion (32 circuits, 107 points produits) et Jose Ramirez (39 circuits, 106 points produits).

Francona pourra également compter sur un certain Josh Donaldson, obtenu pour presque rien des Blue Jays de Toronto en août. Donaldson n’a obtenu que 50 présences au bâton depuis son arrivée en Ohio, mais il a maintenu des moyennes de ,280/,400/,520 avec trois doubles, autant de circuits et sept points produits.

C’est probablement au monticule que la différence sera la plus marquée entre ces deux clubs, qui disputeront une série au meilleur de cinq rencontres. Francona a déjà désigné l’excellent Corey Kluber (20-7, 2,89) pour amorcer le premier match. Il devrait être suivi dans la rotation par Mike Clevinger et Carlos Carrasco, qui vient de connaître une autre excellente campagne avec 17 victoires, 10 revers, une moyenne de points mérités de 3,38 et 231 retraits sur des prises, un sommet chez les Indians.

La rotation des Astros a par contre de quoi faire frémir.

Justin Verlander a retiré près de 300 frappeurs sur des prises et a conservé une mpm de 2,52. Gerrit Cole a aussi cédé moins de trois points par neuf manches lancées (2,88) en plus d’obtenir 276 retraits sur des prises en 200 manches. Charlie Morton, qui n’a subi que trois revers contre 15 victoires, a aussi retiré 201 frappeurs au bâton en seulement 167 manches lancées. Plusieurs estiment que Dallas Keuchel a connu une saison ordinaire en raison de sa fiche de 12-11. Au moment où l’on se parle, il se pourrait fort bien qu’A.J. Hinch ne l’utilise que comme releveur dans cette première série!

Dans une courte série, la possibilité d’avoir à affronter Verlander deux fois et quiconque entre Cole, Morton, Keuchel, voire même Lance McCullers qui sera désigné deuxième partant, procure toutefois un net avantage aux Astros.