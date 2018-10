MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a fait signer un premier contrat professionnel au défenseur Cale Fleury.

L’équipe en a fait l’annonce par voie de communiqué jeudi midi.

Fleury, qui a paraphé une entente de trois saisons, a amassé 51 points dont 12 buts avec le Ice de Kootenay et les Pats de Regina, de la Ligue junior de l’Ouest, en 2017-2018.

Âgé de 19 ans et originaire de Calgary, Fleury a été un choix de troisième ronde du Canadien — 87e au total — lors de la séance de sélection de 2017.

Le défenseur de six pieds un pouce et 203 livres a amassé 32 buts et 127 points pendant sa carrière junior, en 269 parties.

Fleury évolue présentement avec le Rocket de Laval, le club-école du Canadien dans la Ligue américaine.