LOS ANGELES — Ilya Kovalchuk a remporté une médaille d’or olympique, mais il est de retour dans la LNH pour ajouter ce qui manque à son impressionnante carrière: une coupe Stanley.

Ce qui pourrait paraître ironique, c’est que Kovalchuk effectue ce retour avec les Kings de Los Angeles, qui l’ont empêché de réaliser son rêve en battant les Devils du New Jersey en grande finale, en 2012.

Kovalchuk effectuera ses débuts avec les Kings vendredi soir lors de la visite des Sharks de San Jose. Pour le Russe de 35 ans, il s’agira de son premier match dans la LNH en cinq saisons.

«Je suis retourné en Russie dans l’espoir de gagner aux Jeux olympiques, mais ceci représente un nouveau défi, a déclaré Kovalchuk après une séance d’entraînement plus tôt cette semaine.

«Je crois avoir encore de l’énergie dans mon réservoir et je suis emballé par le défi.»

Kovalchuk a paraphé une entente de trois ans d’une valeur de 18,75 millions $ après cinq saisons avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la Ligue continentale de hockey. Là-bas, il a remporté un championnat des marqueurs et gagné deux championnats de ligue.

Mais ce qui rend Kovalchuk le plus fier, c’est d’avoir mené les «athlètes olympiques de Russie» à la médaille d’or aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud. Il a mérité le titre de joueur le plus utile du tournoi olympique avec cinq buts et deux aides.

Lorsque vient le temps d’évaluer le niveau de son jeu, Kovalchuk admet qu’il y a encore du travail à faire.

«J’aurai une meilleure idée après le premier match. Sur le plan du conditionnement physique, je me sens bien. Il me faudra un certain temps pour comprendre à quel point le jeu a changé. C’est un défi.»

Pendant le camp d’entraînement, l’entraîneur John Stevens a muté Kovalchuk au sein de différentes unités offensives dans l’espoir de trouver la combinaison idéale. Il a surtout joué à l’aile gauche et récolté un but et une aide en quatre rencontres préparatoires.

Des blessures à Dustin Brown (doigt), Jonny Brodzinski (épaule) et à Gabriel Vilardi (dos) auront pour conséquence de déplacer Kovalchuk à l’aile droite, auprès du centre Anze Kopitar et de l’ailier gauche Alex Iafallo.

Selon Stevens, les qualités de passeurs d’Iafallo et de Kopitar ainsi que leur efficacité en échec-avant devraient bien cadrer avec le talent de marqueur de Kovalchuk.

«Il est reconnu pour son tir, mais je crois qu’il est également un fabricant de jeu de haut niveau, estime Stevens. Je crois qu’ils doivent continuer de passer du temps ensemble, mais je vois une certaine chimie dans leur façon de réagir sur la glace et de s’ajuster entre eux.»

Stevens n’a pas apprécié le dossier de 1-6-1 des Kings en matchs préparatoires, mais il a remarqué une hausse de l’intensité à l’aube du début de la saison régulière.

«C’est certain que nous n’avons pas joué comme nous l’aurions voulu, mais nous avons beaucoup de vétérans qui savent ce qu’il faut faire, a rappelé Stevens. Nous avons confiance en nous. Le calendrier préparatoire nous a donné le temps de nous ajuster au système et de nous délier les jambes.»

Les Kings se sont tournés vers Kovalchuk pour bonifier l’attaque d’une formation qui a connu des ennuis à produire. Les Kings ont marqué une moyenne de 2,89 buts par match l’an dernier, un rendement qui les a laissés au 16e rang dans la LNH. Ils n’ont inscrit que 155 buts à cinq contre cinq, la troisième plus faible production parmi les équipes ayant participé aux séries éliminatoires.

La profondeur a également fait défaut avec seulement quatre joueurs ayant inscrit au moins 16 buts.

Pendant ses 11 campagnes avec les Thrashers d’Atlanta et les Devils, Kovalchuk a amassé 417 buts en 816 parties.

Kopitar — qui a complété sa meilleure saison l’an dernier avec une récolte de 92 points — espère que Kovalchuk peut s’avérer un élément indispensable qui permettra à l’équipe de franchir le premier tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

«Il cadre très bien. Il est un ailier capable de marquer des buts, il l’a prouvé partout. Nous souhaitons qu’il fasse la même chose pour nous», a déclaré Kopitar.