OAKLAND, Calif. — Les Athletics d’Oakland ont surpris tout le monde sauf eux-mêmes cette saison.

Une jeune équipe qui avait commencé à se distinguer en septembre l’an dernier s’est qualifiée pour les éliminatoires à coup de circuits malgré une forte compétition au sein de la section Ouest de la Ligue américaine.

Le résultat a toutefois été le même: une défaite rapide lors des éliminatoires. Après avoir compilé un dossier de 97-65 en saison régulière, les Athletics ont perdu le match du quatrième as 7-2 face aux Yankees de New York, mercredi au Yankee Stadium.

«À moins de gagner le dernier match, vous allez être déçus, a philosophé le gérant Bob Melvin. Je pense que si vous regardez où nous avons commencé la saison, vous réalisez à quel point l’année a été belle, même si nous sommes déçus présentement.»

Khris Davis et les A’s ont déjoué les pronostics tout au long de la saison et l’équipe s’est qualifiée pour les éliminatoires pour une première fois depuis 2014. Les A’s avaient pourtant terminé au dernier rang de leur section en 2016 et 2017.

Davis a dominé les Ligues majeures avec 48 circuits, sa troisième campagne de suite d’au moins 40 longues balles.

Une excellente deuxième moitié de campagne a fait la différence. Les A’s accusaient un retard de 11 matchs sur les Mariners dans la course au quatrième as le 15 juin dernier.

«Si on nous avait dit au début de l’année que nous gagnerions 97 matchs, que cinq joueurs allaient connaître la meilleure saison de leur carrière et que nous participerions au match du quatrième as contre une formation qui a remporté 100 matchs, je crois que nous aurions été heureux», a dit le spécialiste des fins de match Blake Treinen.

Malgré la deuxième plus petite masse salariale du Baseball majeur pour commencer la saison, derrière les Phillies de Philadelphie, les A’s ont cru dès le départ qu’ils pouvaient connaître une bonne saison.

Ils ont rapidement démontré leurs intentions, ayant un flair pour les remontées en fin de rencontre.

Menés par Davis, Matt Chapman et Matt Olson, l’offensive des A’s a fait oublier les blessures à plusieurs lanceurs partants importants, dont le gaucher Sean Manaea, qui avait réussi un match sans point ni coup sûr le 21 avril face aux Red Sox de Boston et qui a dû être opéré à une épaule le mois dernier.

«Ça fait mal, mais je ne suis pas déçu, a dit Davis. Nous avons démontré que nous sommes capables d’accomplir des choses. Je crois aussi que nous serons encore plus dangereux la saison prochaine. J’espère que nous franchirons alors une autre étape.»