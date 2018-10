SAINT-JEAN, N.-B. — Maxim Trépanier a joué les héros en prolongation et les Olympiques de Gatineau ont eu raison des Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 2-1, jeudi soir, au Harbour Station.

Trépanier a accepté une passe de Chris McQuaid et il s’est amené à deux contre un dans le territoire des Sea Dogs. L’attaquant de 19 ans a opté pour un tir dans la lucarne qu’Alex D’Orio n’a pu stopper. Il s’agissait de sa quatrième réussite de la campagne.

Pier-Olivier Lacombe a ouvert le pointage en deuxième période, lors d’une supériorité numérique. Le défenseur des Olympiques (4-2-0) était bien placé dans l’enclave pour recevoir la passe de Jeffrey Durocher et il a décoché un lancer par-dessus l’épaule gauche du gardien adverse.

Charlie DesRoches a répliqué moins de six minutes plus tard grâce à un tir des poignets qui a semblé surprendre Creed Jones. Les Sea Dogs (1-3-2) ont encaissé un quatrième revers de suite.

Jones a signé une première victoire cette saison pour les Olympiques. Il n’a fait face qu’à 15 lancers. À l’autre bout de la patinoire pour les Sea Dogs, D’Orio a bloqué 27 rondelles dans la défaite.

Armada 5 – Screaming Eagles 1

Charles-Antoine Giguère a amassé trois points, dont deux buts, et l’Armada de Blainville-Boisbriand a facilement vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-1.

Giguère, qui n’avait récolté que 10 points, a obtenu un sixième point en cinq matchs cette saison. Il s’est fait complice du premier but de la partie, celui de Peyton Hoyt, avant d’inscrire les deux derniers.

Le capitaine de l’Armada (3-1-0), Alexander Katerinakis, et Antoine Demers ont tous les deux enregistré un but et une mention d’assistance pour la formation des Basses-Laurentides. La recrue Ryan Poorman a préparé deux filets.

Le vétéran Declan Smith a été l’unique marqueur des Screaming Eagles (3-3-0), qui avaient gagné leurs deux dernières sorties.

Emile Samson a connu un bon départ devant la cage de l’Armada. Le gardien de 19 ans a repoussé 25 des 26 tirs dirigés vers lui et il est toujours invaincu en 2018-19.

Kevin Mandolese a amorcé le match pour les Screaming Eagles et il a alloué quatre buts en 14 lancers avant d’être chassé après environ 35 minutes entre les poteaux. William Grimard l’a remplacé et il a cédé un fois en huit tirs.