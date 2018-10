MILWAUKEE — Mike Moustakas a poussé Christian Yelich au marbre grâce à un simple après deux retraits en 10e manche et les Brewers de Milwaukee sont venus à bout des Rockies du Colorado par la marque de 3-2, jeudi.

Après avoir alloué deux points en neuvième manche, les Brewers se sont ressaisis pour l’emporter en fin de 10e manche. Ils participent aux séries pour une première fois depuis 2011 et ils ont gagné un neuvième match de suite si on remonte à la fin de la saison.

Yelich a claqué une longue balle de deux points en troisième manche et il a amorcé la 10e manche en soutirant un but sur balles à Adam Ottavino. Yelich s’est rendu au deuxième coussin après un mauvais lancer et il a croisé le marbre quand Moustakas a déposé la balle à l’entre-champ droit.

Yelich, un très sérieux candidat pour le titre du joueur le plus utile de la Nationale, est passé près de réussir la Triple Couronne cette saison. À ses débuts en séries, il a placé deux balles en lieu sûr, il est venu marquer deux fois et il a volé un but.

Josh Hader et les Brewers n’avaient permis qu’un seul coup sûr lors des huit premières manches et ils menaient 2-0 avant que Jeremy Jeffress accorde trois simples consécutifs pour commencer la neuvième. Charlie Blackmon a réussi un simple d’un point quelques instants après qu’on lui ait refusé un double. Nolan Arenado a cogné un sacrifice pour niveler le pointage.

Les Brewers ont pris les devants 1-0 dans cette série de sections de la Nationale. Le deuxième affrontement aura lieu vendredi, à Milwaukee. Tyler Anderson obtiendra le départ pour les Rockies alors que Jhoulys Chacin sera le partant des Brewers.

Joakim Soria a enregistré la victoire pour l’équipe locale grâce à son travail en 10e manche.

La foule scandait le surnom de Moustakas lorsque les joueurs célébraient sur le terrain. C’était exactement cette situation que les Brewers avaient en tête lorsqu’ils ont fait l’acquisition du joueur de troisième but des Royals de Kansas City. Sélectionné deux fois au match des étoiles, Moustakas a produit 15 points en 31 parties éliminatoires avec les Royals.

De retour en séries pour une première fois en sept campagnes, les Brewers pourraient bien être dans la danse pendant quelques semaines de la façon dont Yelich accumule les coups sûrs. La profondeur de la relève a aussi son mot à dire dans les succès de l’équipe.

Yelich a maintenu une moyenne au bâton de ,367 depuis la pause du match des étoiles et il a aidé les Brewers à se hisser au sommet de la section Centrale de la Nationale. La formation de Milwaukee a fait son acquisition des Marlins de Miami pendant la saison morte.

Les Rockies, qui frappent beaucoup de circuits, éprouvent des difficultés à trouver leur rythme. Ils avaient malgré tout vaincu les Cubs de Chicago 2-1 en 13 manches lors du duel éliminatoire de la Nationale, mardi soir, au Wrigley Field.

Les Rockies ont réussi un seul coup sûr en 23 apparitions au marbre lors des huit premières manches et ils ont été retirés 10 fois au bâton. Ils ont placé trois balles en lieu sûr en six présences à la plaque en neuvième.