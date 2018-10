PITTSBURGH — Kristopher Letang a marqué son deuxième but du match, à 1:20 de la prolongation, et les Penguins de Pittsburgh ont remporté un festival offensif de 7-6 contre les Capitals de Washington, jeudi soir.

Letang a trompé la vigilance de Braden Holtby lors d’une supériorité numérique, grâce à un puissant lancer frappé de la pointe. L’arrière des Penguins a terminé la rencontre avec trois points, égalant Paul Coffey pour le plus grand nombre de l’histoire de l’équipe pour un défenseur (440).

Jake Guentzel a touché la cible deux fois, Evgeni Malkin a récolté un but et deux aides alors que Derick Brassard et Jamie Oleksiak ont aussi marqué un but pour les Penguins. Matt Murray a effectué 30 arrêts dans la victoire.

T.J. Oshie a inscrit deux buts pour les champions de la coupe Stanley, qui venaient d’écraser les Bruins de Boston 7-0, la veille.

Alex Ovechkin, Brooks Orpik, Jakub Vrana et John Carlson ont enfilé l’aiguille pour les Capitals. Ovechkin a marqué son 609e but en carrière dans la LNH, devançant Dino Ciccarelli au 18e rang de l’histoire à ce chapitre.

Les Capitals affrontaient les Penguins pour une première fois depuis qu’ils les ont éliminés en six parties lors du deuxième tour des séries. Vingt des 22 joueurs ayant gagné la coupe Stanley avec les Capitals sont de retour avec l’équipe cette saison.

