NEW YORK — P.K. Subban a brisé l’égalité tôt en troisième période et les Predators de Nashville ont gâché les débuts de David Quinn derrière le banc des Rangers de New York en l’emportant 3-2, jeudi.

Subban a marqué à l’aide d’un tir sur réception à 3:28 du troisième tiers.

Filip Forsberg et Colton Sissons ont aussi touché la cible, tandis que Pekka Rinne a stoppé 34 lancers devant le filet des Predators, champions en titre de la saison régulière.

Jesper Fast et Pavel Buchnevich, avec 35 secondes à faire, ont répliqué pour les Rangers, qui ont raté les séries le printemps dernier pour une première fois en huit ans. Henrik Lundqvist a réalisé 30 arrêts.

Les Rangers ont augmenté la pression dans les dernières minutes, mais Sissons a porté le score à 3-1 en marquant dans un filet avec 1:24 à faire.