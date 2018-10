SAINT-LOUIS — Patrik Laine, Blake Wheeler et Kyle Connor ont tous les trois amassé un but et une aide, guidant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 5-1 contre les Blues de St. Louis, jeudi soir.

Adam Lowry et Brandon Tanev ont aussi marqué un but alors que Mark Scheifele s’est fait complice de deux réussites des Jets, qui ont remporté un cinquième match d’ouverture en six ans. Connor Hellebuyck a réalisé 41 arrêts et il a porté à 5-2 sa fiche en carrière contre les Blues.

Le but en désavantage numérique de Lowry a amorcé une poussée de trois buts en 1:44 au troisième engagement. L’échappée de Lowry est survenue quelques instants après un arrêt de Hellebuyck aux dépens d’Alexander Steen.

Les Jets ont gagné neuf de leurs 11 derniers affrontements contre les Blues et ils les ont dominés 32-18 au chapitre des buts lors de cette séquence.

Vince Dunn a fait scintiller la lumière rouge tard en troisième période pour les Blues, qui ont perdu un match d’ouverture pour une première fois en quatre ans. Jake Allen a bloqué 20 rondelles.

Laine a amorcé les hostilités dès la quatrième minute du match, en avantage numérique. Son tir a touché le défenseur des Blues Colton Parayko avant de battre Allen. Les Jets n’ont plus regardé derrière par la suite.