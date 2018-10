LOS ANGELES — Les Dodgers de Los Angeles ont pris une surprenante décision en donnant le départ du premier match de la série de sections de la Nationale à Hyun-Jin Ryu plutôt qu’à Clayton Kershaw.

Ce fut la bonne.

Ryu a été dominant pendant sept manches, Max Muncy a claqué un circuit de trois points et les Dodgers ont blanchi les Braves d’Atlanta 6-0, jeudi soir.

À son premier départ en éliminatoires depuis 2014, le Sud-Coréen a alloué quatre coups sûrs, retirant huit adversaires au bâton.

«Il était en contrôle. Il y a eu plusieurs faibles contacts, a mentionné le gérant des Dodgers, Dave Roberts. Il faisait ce qu’il voulait au monticule et c’était plaisant à voir. Nous avions besoin de cette victoire.»

Âgé de 31 ans, Ryu a raté trois mois et demi cette saison en raison d’une blessure à l’aine. Il est revenu au jeu le 15 août et il a montré une moyenne de points mérités de 1,88 en 52 manches et deux tiers.

«Lorsqu’il est revenu au jeu, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, a admis Enrique Hernandez, à propos de Ryu. On dirait qu’il n’a pas perdu le rythme.»

Les Dodgers ont établi un record d’équipe et de la Nationale en frappant 235 longues balles cette saison et ils ont poursuivi sur leurs succès avec trois autres coups de quatre buts pour amorcer les séries. Les Braves ont pourtant dominé 6-5 au chapitre des coups sûrs, mais ce ne fut que des simples.

«Je ne crois pas vraiment qu’il y a quelqu’un dans cette équipe qui s’amène au marbre et qui essaie de frapper un circuit, a exprimé Muncy. C’est simplement d’avoir une belle approche et de bonnes présences à la plaque. J’ai l’impression que plusieurs de nos circuits sont survenus après de longues apparitions au marbre, à fatiguer le lanceur.»

Le deuxième duel aura lieu vendredi, au Dodger Stadium. Kershaw sera le partant pour les Dodgers alors qu’Anibal Sanchez occupera le monticule pour les Braves.

Les Braves ont perdu leurs huit derniers matchs pour amorcer une série. Ils n’ont pas gagné le premier affrontement d’une série depuis 2001, alors qu’ils avaient balayé les Astros de Houston.

Le joueur recrue Ronald Acuna fils a été retiré deux fois au bâton et il n’a réussi aucun coup sûr pour les Braves, qui participent aux séries pour une première fois depuis 2013. Ils avaient été éliminés en quatre matchs par les Dodgers.

Joc Pederson a lancé le bal en fin de première manche, expédiant une offrande de Mike Foltynewicz par-dessus la clôture.

À son premier départ en carrière en séries, Foltynewicz a permis quatre points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches. Il s’est sorti d’impasse en première manche, alors que les coussins étaient tous occupés, mais il s’est retrouvé dans l’eau chaude en deuxième.

«Si tu ne maîtrises pas bien ta balle rapide, ils vont faire du dommage. C’est ce qu’ils ont accompli ce soir», a analysé Foltynewicz.

Après deux retraits, il a atteint Pederson et il a donné un but sur balles à Justin Turner. Muncy a procuré une avance de 4-0 aux Dodgers grâce à un long circuit au centre.

Hernandez a lui aussi cogné une longue balle, aux dépens de Brad Brach en sixième manche. David Freese a produit le dernier point des Dodgers à la suite d’un sacrifice, en huitième.

Ryu a concédé un simple à Freddie Freeman en première manche. Il a par la suite retiré 12 frappeurs de suite avant de voir Ender Inciarte et Charlie Culberson réussir des simples consécutifs, en cinquième.

«D’habitude, nous ne nous faisons pas vraiment retirer sur trois prises, a déclaré le gérant des Braves, Brian Snitker. Leurs balles rapides nous ont déstabilisés toute la soirée.»

Les releveurs Caleb Ferguson, Alex Wood et Dylan Floro ont complété le travail de Ryu. Les Braves n’ont pas réussi à envoyer un coureur au-delà du deuxième but pendant toute la partie.