MONTRÉAL — L’Impact a un pied dans le vide, mais la formation montréalaise a l’intention de tout faire en son pouvoir pour compliquer la tâche de ses rivaux dans la course aux éliminatoires.

Après avoir encaissé le revers le plus cuisant de son histoire en MLS, l’Impact (12-15-4) tentera de se racheter samedi, alors qu’il accueillera le Crew de Columbus (13-9-9).

Le Bleu-blanc-noir occupe le sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est. Le D.C. United (10-11-8) a réduit l’écart à deux points grâce à une victoire de 5-0 contre l’Impact le week-end dernier. De plus, le United a deux matchs de plus à disputer que l’Impact d’ici la fin de la campagne.

«Nous devons gagner des matchs, ça ne fait pas de doute, a déclaré le gardien de l’Impact Evan Bush, plus tôt cette semaine. Nous voulons nous placer dans une position où après la rencontre contre Columbus, avant notre semaine de congé, nous sommes toujours devant D.C. au niveau des points.

«Nous voulons placer un maximum de pression sur leurs épaules. Je sais qu’ils leur restent beaucoup de matchs à domicile, mais ils ont aussi une séquence de trois matchs contre de bonnes équipes en une semaine vers la fin. La porte n’est pas encore fermée et ce serait ridicule de penser le contraire. Nous avons les points dont D.C. a besoin. Oui, ils ont un calendrier avantageux, mais nous ne devons pas nous concentrer sur le négatif.»

Le revers encaissé à Washington samedi dernier a certainement placé la troupe de Rémi Garde dans une position précaire. L’entraîneur a toutefois insisté pour essayer de tirer du positif de cette rencontre. L’Impact avait bien répondu après une contre-performance semblable face au Toronto FC en août, signant deux de ses plus belles victoires de la saison contre les Red Bulls de New York et l’Union de Philadelphie.

«Le D.C. United a fait une bonne opération, mais il est encore derrière et ils ont des matchs à gagner, a insisté Garde. On sait jamais ce qui va se passer. Nous nous concentrons sur ce que nous contrôlons. Il nous reste trois matchs. J’aimerais qu’ils soient à l’image de la deuxième moitié de saison et non de la première. Nous allons nous attacher à ça. La course n’est pas terminée. Nous avons fait une sortie de route, nous avons pris un mauvais virage, mais nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes.»

L’Impact pourrait être privé de son joueur étoile Ignacio Piatti lors de son duel contre le Crew, samedi. Piatti s’est blessé à une cuisse en deuxième demie face au United et Garde n’a pas été en mesure de confirmer la disponibilité de l’Argentin.

Avec ou sans Piatti, l’Impact devra s’imposer devant le Crew, qui n’a que deux victoires à ses sept dernières sorties en MLS (2-2-3) et qui a vu l’Union s’approcher à un petit point de lui et du quatrième rang dans l’Est.

La défensive montréalaise aura à l’oeil Gyasi Zardes, qui a rebondi après une campagne désastreuse avec le Galaxy de Los Angeles en 2017 en égalant un sommet personnel avec 16 buts à sa première campagne avec le Crew. Le milieu de terrain Federico Higuain a aussi souvent du succès contre l’Impact, lui qui a accumulé sept buts et quatre aides en 15 sorties de saison régulière contre le Bleu-blanc-noir.

«Il nous reste trois matchs contre des adversaires familiers et avec toutes les raisons possibles de vouloir gagner, a dit l’arrière latéral Daniel Lovitz. Il est temps de démontrer qui nous sommes. Tout le monde doit se présenter et tout laisser sur le terrain. Nous devons gagner ces matchs et c’est ce qui les rend particulièrement intéressants.»