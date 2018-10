TOKYO — Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé vendredi qu’un système d’écrans à couches multiples serait utilisé pour maintenir les niveaux de bactéries dans les «limites convenues» pour le triathlon et le marathon de natation dans la baie de Tokyo, où il y a un fort trafic.

Les organisateurs ont reconnu il y a un an que les niveaux d’E. Coli étaient jusqu’à 20 fois supérieurs aux niveaux acceptables fixés par les fédérations sportives internationales et que les coliformes fécaux dépassaient sept fois la limite.

Hidemasa Nakamura, directeur exécutif des sports et des jeux, a déclaré qu’un écran à triple couche en fibre de polyester a été testé en juillet et en août, à des dates correspondant à celles des Jeux olympiques et paralympiques, dans deux ans.

«L’écran à trois couches s’est avéré efficace dans le contrôle de la bactérie E. coli et d’autres bactéries», a déclaré Nakamura.

Il a ajouté que les fédérations internationales qui régissent la natation marathon et le triathlon ont vu les résultats des tests.

«Ils ont convenu que les résultats étaient très favorables», a dit Nakamura.

Il semble qu’on prévoit utiliser les écrans pour encercler la zone qui servira au marathon de natation et au triathlon.

Les JO de Rio de Janeiro, en 2016, ont été marqués par une grave pollution de l’eau, allant des événements d’aviron à la natation en eau libre, en passant par la voile.

Le défi de Tokyo semble plus petit. Mais un problème fondamental aux deux endroits est la tenue d’événements en plein air au cœur de la ville plutôt que dans des eaux plus propres, loin de la zone urbaine.

À Rio de Janeiro, les détenteurs de droits de télévision ont fait pression pour que la navigation se déroule dans la baie de Guanabara, très polluée, en partie à cause du fond pittoresque et des prises de vue attrayantes.

Nakamura a dit quelque chose de similaire en expliquant pourquoi le parc marin d’Odaiba, au coeur de la baie de Tokyo, a été choisi.

«Je pense qu’il est très important pour nous d’organiser cet événement au centre de Tokyo avec l’eau de mer, les gratte-ciels et le contexte urbain, a déclaré Nakamura. Cela montrera à quel point Tokyo est une ville où nous avons des structures modernes en plus de l’océan.»

La baignade est interdite au parc marin d’Odaiba, situé au pied du Rainbow Bridge. Nakamura mentionne que c’est dû à l’absence de sauveteurs et non à cause de la pollution de l’eau.