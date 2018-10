BUENOS AIRES, Argentine — L’Agence mondiale antidopage (AMA) a enregistré 400 cas de dopage potentiel après avoir reçu une avalanche d’informations de la part de nouveaux lanceurs d’alerte. Elle a aussi fait savoir qu’elle soutenait la conclusion des États-Unis selon lesquels le piratage informatique de l’agence en 2016 avait été perpétré par l’État russe.

Le responsable de l’unité d’enquête de l’AMA, Guenter Younger, a déclaré que l’agence avait été approchée par de nombreux lanceurs d’alerte après les scandales de dopage en Russie, déclenchés par des initiés révélant un dopage généralisé et un système de dissimulation.

Younger a précisé qu’il a été «submergé» d’informations lorsque l’AMA a ouvert une ligne directe de dénonciation en mars 2017.

«De plus en plus de lanceurs d’alerte viennent et disent: ‘Nous sommes heureux d’avoir quelqu’un à qui nous pouvons parler’, a déclaré Younger, un policier allemand qui avait enquêté pour l’AMA sur des affaires de dopage et avait ensuite pris en charge son unité d’enquête permanente. J’ai pensé peut-être à quelques cas, mais nous en avons tellement. Nous avons enregistré 400 cas.»

Younger a ajouté que parmi les lanceurs d’alerte, il y avait «beaucoup» de Russes, ajoutant: «Ce sont les Russes qui ont détruit leur système et nous devons le reconnaître et aider, afin qu’ils puissent revenir en tant qu’athlètes propres.»

Younger a mentionné que, malgré le piratage de l’AMA en 2016, ses systèmes étaient désormais sécurisés.

Par ailleurs, le porte-parole de l’AMA, James Fitzgerald, a déclaré que l’agence appuyait la conclusion américaine dévoilée jeudi et selon laquelle des pirates informatiques travaillant pour l’agence du renseignement militaire russe ont ciblé l’AMA et consulté les dossiers médicaux des athlètes.

«Nous n’avons aucune raison d’être en désaccord avec cette conclusion et, en fait, nous avons partagé ce point de vue depuis le début», a déclaré Fitzgerald sur Twitter.

L’AMA a réintégré l’agence antidopage russe le mois dernier, ce qui permet aux athlètes russes de concourir plus facilement à l’étranger et au pays d’organiser des compétitions. Cette décision pourrait encore être annulée si la Russie renonçait à la promesse de fournir des données d’un laboratoire antidopage de Moscou, susceptibles de contenir des preuves évidentes de dissimulations.

S’exprimant aux côtés de Younger lors d’une conférence organisée par le Comité international olympique, la présidente du comité des athlètes du CIO, Kirsty Coventry, a mentionné que les Olympiens avaient été désobligeants envers les Russes qui ont concouru sous les couleurs neutres aux Jeux olympiques d’hiver plus tôt cette année.

Coventry a affirmé que les Russes méritaient plus de respect, citant un processus de contrôle du CIO qui a permis à 168 Russes de concourir en tant qu’«athlètes olympiques de Russie» (AOR) alors que l’équipe nationale était sous le coup d’une suspension à la suite des scandales liés au dopage.

«J’étais dégoûtée de la façon dont certains athlètes ont traité l’équipe AOR à Pyeongchang, a dit Coventry, une ancienne nageuse membre du gouvernement du Zimbabwe. C’était terrible à voir et ces athlètes avaient franchi des étapes rigoureuses pour pouvoir participer à la compétition et étaient probablement plus propres que tous les autres athlètes de certains des grands pays.»

Des quatre cas de dopage aux Jeux olympiques de Pyeongchang, deux joueurs de curling russes, Alexander Krushelnitsky et Nadezhda Sergeeva, ont été disqualifiés. Les autres cas impliquaient un joueur de hockey slovène et un patineur de vitesse japonais.