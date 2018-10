NEWARK, N.J. — L’attaquant Jesper Bratt, des Devils du New Jersey, va rater le début de la saison à cause d’une fracture à la mâchoire.

Le Suédois de 20 ans a reçu une rondelle au visage jeudi à Gothenburg en Suède, à l’entraînement. Le disque l’a heurté après avoir touché la barre transversale, sur un tir de la ligne bleue.

Bratt sera absent pendant quelques semaines. Il n’aura pas besoin d’une opération, mais son nom a été inscrit sur la liste des blessés.

Bratt a surpris à sa première saison dans la LNH, obtenant 13 buts et 35 points en 74 matches, en 2017-18. Il a été choisi en sixième ronde en 2016.

Les Devils vont entamer la campagne samedi à Gothenburg, contre les Oilers d’Edmonton.

Le New Jersey a par ailleurs accordé un contrat de 810 000 $ pour un an au vétéran Drew Stafford, vendredi. La saison dernière, il a fourni huit buts et 15 points en 59 matches, avec les Devils.