PHILADELPHIE — La famille du regretté joueur de la NFL Junior Seau a réglé sa poursuite d’homicide délictuel contre la NFL au sujet du suicide de l’ancien secondeur étoile des Chargers de San Diego.

L’entente confidentielle survient après que la famille se soit retirée du règlement de la NFL sur les commotions cérébrales envers plus de 20 000 joueurs retraités. Ce règlement peut offrir jusqu’à quatre millions $ US aux familles de personnes comme Seau, qui ont appris après leur mort qu’ils souffraient d’encéphalopathie traumatique chronique ou ETC.

L’avocat de la famille Seau, Steven Strauss, a indiqué que le plus jeune des quatre enfants de Seau a récemment célébré son 18e anniversaire de naissance. Il a ajouté qu’il était heureux que le dossier soit réglé et que la famille allait maintenant pouvoir tourner la page. Seau était âgé de 43 ans quand il est décédé il y a six ans.

Le règlement approuvé en cour a forcé la NFL à remettre jusqu’à plus de 500 millions $ en compensation et environ 330 millions $ ont été remis jusqu’ici, incluant lors de 66 réclamations liées à l’ETC.