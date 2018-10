HOUSTON — Justin Verlander a bien fait au monticule pendant plus de cinq manches et son offensive l’a appuyé grâce notamment à quatre circuits, alors que les Astros de Houston ont remporté le premier match de leur série de sections face aux Indians de Cleveland par le pointage de 7-2, vendredi.

Alex Bregman a lancé le bal avec un circuit en solo en quatrième manche. George Springer et Jose Altuve ont claqué des circuits consécutifs une manche plus tard, puis Martin Maldonado a ajouté une autre longue balle en septième pour les Astros.

De son côté, Verlander a accordé seulement un but sur balles aux Indians lors des cinq premières manches. Yan Gomes a frappé le premier coup sûr des visiteurs, un simple, en tant que premier frappeur en sixième. Il a éventuellement croisé le marbre sur un mauvais lancer du releveur Ryan Pressly. Jose Ramirez a ensuite produit le deuxième point des Indians en frappant dans un optionnel, ce qui réduisait l’écart à 4-2.

Pressly, Lance McCullers fils et Roberto Osuna ont ensuite muselé les frappeurs des Indians, qui ont été limités à trois simples au cours de la rencontre.

Du côté des Indians, Corey Kluber a accordé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Le match no 2 aura lieu samedi, à Houston.