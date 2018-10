COLUMBUS, Ohio — Sebastian Aho et Micheal Ferland ont amassé un but et une aide chacun, Curtis McEhlinney — trois jours après avoir été réclamé au ballottage — a repoussé 31 tirs et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 3-1, vendredi.

Jordan Martinook a aussi marqué pour les Hurricanes, qui ont offert une première victoire à Rod Brind’Amour comme entraîneur-chef dans la LNH.

Âgé de 35 ans, McElhinney a été réclamé des Maple Leafs de Toronto mardi pour pallier la perte de Scott Darling, qui s’est blessé le week-end dernier. McElhinney, qui a déjà porté les couleurs de Blue Jackets, a obtenu le départ vendredi après avoir été l’auxiliaire de Petr Mrazek jeudi soir.

Brandon Dubinsky a été l’unique buteur des Blue Jackets, tandis que Sergei Bobrovsky a effectué 32 arrêts.

Martinook a ouvert le pointage après 1:43 de jeu, quand son tir a battu Bobrovsky du côté de la mitaine. Andrei Svechnikov lui avait remis la rondelle et le deuxième choix au dernier repêchage de la LNH a ainsi récolté un premier point dans la LNH.

Dubinsky a créé l’égalité plus tard en première période, profitant d’un retour de lancer.

Aho a inscrit l’éventuel but vainqueur après plus de six minutes en deuxième période, soulevant un tir par-dessus Bobrovsky à partir de l’embouchure du filet. McElhinney a préservé l’égalité en frustrant notamment Josh Anderson en échappée.

Ferland a ajouté un but d’assurance tôt en troisième période grâce à un tir sur réception, puis McElhinney s’est occupé du reste.