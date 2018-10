BAIE-COMEAU, Qc — La puissante attaque du Drakkar de Baie-Comeau a explosé avec cinq buts en deuxième période et l’équipe a écrasé les Islanders de Charlottetown 8-3, vendredi soir, au Centre Henry-Leonard.

Après un premier vingt au cours duquel les deux formations ont toutes deux touché la cible une fois, le Drakkar (6-0-1) n’a donné aucune chance à ses adversaires en prenant les devants 6-1.

Yaroslav Alexeyev, qui avait fait bouger les cordages lors de la période initiale, a complété son tour du chapeau. Gabriel Fortier, Christopher Merisier-Ortiz et Nathan Légaré ont quant à eux amassé un but et une aide chacun. Logan Camp et D’Artagnan Joly ont aussi noirci la feuille de pointage pour les hommes de Martin Bernard.

Le Drakkar n’a toujours pas connu la défaite en temps réglementaire cette saison et il occupe le premier rang du classement général de la LHJMQ.

Keith Getson, Pierre-Olivier Joseph et Nikita Alexandrov ont marqué du côté des Islanders (2-4-1), qui n’ont pas gagné à leurs quatre dernières sorties.

Justin Blanchette a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 25 arrêts pour le Drakkar. Matthew Welsh a amorcé la rencontre pour les Islanders, mais il a été chassé après avoir accordé quatre buts sur 12 tirs. En relève, Dakota Lund-Cornish a lui aussi donné quatre buts, mais sur 18 lancers.

Sea Dogs 1 – Titan 7

Le Titan d’Acadie-Bathurst a marqué sept buts sans réplique en troisième période et il a facilement défait les Sea Dogs de Saint-Jean 7-1.

Tout allait bien pour les Sea Dogs (1-4-2) après 47 minutes de jeu. Ils menaient 1-0 grâce à Yohan Plamondon et ils semblaient en voie de mettre fin à une série de cinq revers. C’était avant que l’équipe locale se mette en marche.

Cole Rafuse a créé l’égalité à 7:01 du troisième engagement et 80 secondes plus tard, il a marqué l’éventuel but vainqueur lors d’un avantage numérique. Rafuse a ajouté une mention d’aide pour le Titan (3-3-0)

Noah Dobson, à deux reprises, Alexandre David, Brandon Cianflone et Charles-André Cypihot ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe de Bryan Lizotte.

Mark Grametbauer a gardé le filet du Titan avec brio, repoussant 31 des 32 tirs dirigés vers lui pour signer une troisième victoire cette saison. Alex D’Orio a cédé six fois devant 29 tirs pour les Sea Dogs.

Remparts 2 – Foreurs 3 (Prol.)

Nicolas Ouellet a mis fin au débat en prolongation et les Foreurs de Val-d’Or ont signé un premier gain cette saison en battant les Remparts de Québec 3-2.

Après avoir réalisé un arrêt, le gardien des Foreurs Jonathan Lemieux a laissé la rondelle à Ouellet, qui a traversé la patinoire pour déjouer Dereck Baribeau d’une belle manoeuvre.

Les Foreurs (1-5-1) avaient perdu leurs six premières sorties de la campagne. Yan Dion et Julien Tessier ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs.

Olivier Mathieu et Philipp Kurashev ont répliqué pour les Remparts (4-2-1), qui sont invaincus en temps réglementaire à leurs trois dernières parties.

En plus d’avoir contribué offensivement, Lemieux a connu un très bon départ pour les Foreurs, bloquant 33 rondelles. Baribeau a effectué 26 arrêts sur 29 lancers du côté des Remparts.

Tigres 2 – Huskies 5

Rafaël Harvey-Pinard a récolté quatre points et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont distancés en troisième période pour l’emporter 5-2 contre les Tigres de Victoriaville.

Harvey-Pinard a trouvé le fond du filet deux fois et il a ajouté deux aides pour aider les Huskies (6-1-0) à gagner un cinquième match de suite.

Harvey-Pinard a mis la table pour les réussites d’Alex Beaucage et de Félix Bibeau. Le seul filet auquel il n’a pas contribué s’est avéré celui de la victoire, inscrit par Tyler Hinam, à mi-chemin au dernier tiers.

Simon Lafrance et Sean Larochelle avaient permis aux Tigres (2-3-1) de créer l’égalité 2-2. Ils ont toutefois été incapables de prendre les devants.

Zachary Emond, un choix de sixième ronde des Sharks de San Jose au dernier repêchage de la LNH, a enregistré la victoire grâce à 23 arrêts. Le gardien recrue des Tigres Fabio Iacobo a alloué quatre buts sur 39 tirs.

Océanic 4 – Voltigeurs 1

L’Océanic de Rimouski a fait bouger les cordages quatre fois au troisième engagement et ce fut suffisant pour triompher 4-1 contre les Voltigeurs de Drummondville.

Tirant de l’arrière 1-0 en début de troisième période, l’Océanic (4-2-0) a ouvert les valves pour gagner une deuxième partie de suite.

Dmitry Zavgorodniy, Cédric Paré et Jimmy Huntington ont tous les trois obtenu un but et une mention d’assistance pour l’Océanic. Frédéryck Janvier a pour sa part inscrit un premier but en carrière dans la LHJMQ.

Cédric Desruisseaux a été l’unique marqueur des Voltigeurs (3-3-0), qui connaissent un début en dents de scie.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Colten Ellis a fermé la porte aux attaquants des Voltigeurs et il a réalisé 23 arrêts. Olivier Rodrigue, qui lui a été repêché par les Oilers d’Edmonton cet été, a cédé deux fois devant 22 lancers.

Mooseheads 5 – Saguenéens 4 (Prol.)

Antoine Morand a joué les héros dès la 77e seconde de la prolongation et les Mooseheads de Halifax ont retrouvé le chemin de la victoire en prenant la mesure des Saguenéens de Chicoutimi 5-4.

Morand s’est amené sur l’aile droite et il a été patient avant de loger la rondelle dans la lucarne, par-dessus la mitaine de Zachary Bouthillier. Il s’agissait de son quatrième but de la campagne et son deuxième du match.

Arnaud Durandeau a fait scintiller la lumière rouge deux fois pour les Mooseheads (5-1-0) alors que Xavier Parent a ajouté un but. La formation de Halifax avait subi un premier revers cette saison, mercredi, contre les Remparts.

Théo Rochette, Artemi Kniazev, Samuel Houde et Justin Ducharme ont fourni les réussites aux Saguenéens (3-2-1), qui n’avaient pas connu la défaite à leurs trois dernières sorties.

Cole McLaren a pu savourer une première victoire dans la LHJMQ lorsqu’il a stoppé 28 rondelles pour les Mooseheads. Bouthillier a permis cinq buts sur 26 tirs entre les poteaux des Saguenéens.