OTTAWA — Lewis Ward a réussi trois placements pour établir un nouveau record de la LCF pour les bottés de précision consécutifs, mais le Rouge et Noir d’Ottawa s’est incliné 40-32 en prolongation contre les Blue Bombers de Winnipeg, vendredi soir.

Ward a égalé le record de 39 placements de suite de Rene Paredes lorsqu’il a réussi un botté de précision de 42 verges au troisième quart.

Après que les Blue Bombers eurent échappé le ballon lors de la possession suivante, Ward a battu le record grâce à un placement de 40 verges, réduisant l’avance des visiteurs à 22-17.

Le quart des Blue Bombers Matt Nichols a complété 27 de ses 36 passes pour des gains aériens de 265 verges. Il a lancé trois passes de touché, dont une de 12 verges en prolongation.

Trevor Harris a répliqué avec 349 verges aériennes et trois passes de touchés. Il a vu 33 de ses 45 tentatives par la voie des airs être captées.

Cette défaite a empêché le Rouge et Noir (8-7) de confirmer leur place en séries et d’accueillir un match éliminatoire. Pendant ce temps, les Blue Bombers (8-7) se sont donné une meilleure marge de manoeuvre dans la course aux séries de la section Ouest.

Après que Nichols eut lancé une passe de touché de 12 verges à Weston Dressler, Justin Medlock a réussi un placement de 27 verges pour procurer une avance de 32-17 aux Blue Bombers avec 11 minutes à jouer au quatrième quart.

Le Rouge et Noir s’est mis au travail et Harris a rejoint Julian Feoli-Gudino pour un majeur de 33 verges, réduisant l’écart à 32-24. Avec 12 secondes à faire en temps réglementaire, Harris a conjugué ses efforts à ceux de Greg Ellingson pour un touché de six verges. Le converti de deux points a forcé la tenue d’une prolongation.

Les Blue Bombers ont inscrit un touché à leur première possession en prolongation, par l’entremise de Nichols et Dressler. Ils ont aussi réussi le converti de deux points.

Lorsqu’il a eu l’occasion de répliquer, le Rouge et Noir a échappé le ballon à la ligne de six des Blue Bombers, mettant fin à la rencontre.