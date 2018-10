BOSTON — Chris Sale a retiré huit frappeurs sur des prises pour enregistrer une première victoire en carrière en séries et les Red Sox de Boston ont résisté à une poussée des Yankees de New York pour l’emporter 5-4, vendredi soir.

Un an après avoir été malmené par les Astros de Houston à ses débuts en séries, Sale a blanchi ses adversaires jusqu’en sixième manche. Les Yankees ont rempli les coussins en sixième et en septième pour réduire l’écart à 5-3.

Aaron Judge a cogné une longue balle aux dépens de Craig Kimbrel pour amorcer la neuvième manche, mais le stoppeur des Red Sox a retiré les trois adversaires suivants pour obtenir le sauvetage.

Les Red Sox mènent cette série de sections de l’Américaine 1-0 et le deuxième affrontement aura lieu samedi soir. Le gaucher David Price, qui montre une fiche de 0-8 comme partant en séries, sera au monticule pour les Red Sox et il fera face à Masahiro Tanaka.

Lors du premier duel en séries depuis 2004 entre ces deux rivaux de longue date, les Red Sox ont pris les devants 5-0 contre le partant des Yankees, J.A. Happ. J.D. Martinez a notamment donné le ton avec une claque de trois points en première manche.

Les Yankees, qui avaient battu les Athletics d’Oakland lors de la partie éliminatoire, ont réussi trois simples en sixième manche et ils ont soutiré deux buts sur balles. Deux joueurs ont croisé le marbre contre Brandon Workman. Ce dernier a mis fin à la menace en retirant Gleyber Torres sur trois prises.

Les Yankees ont rempli les buts à nouveau en septième manche sans qu’il n’y ait qu’un retrait. Ils n’ont toutefois inscrit qu’un point. Le gérant des Red Sox, Alex Cora, a même dû utiliser Rick Porcello comme releveur, lui qui doit amorcer le troisième match de cette série.

Il s’agissait du premier affrontement entre les deux équipes lors des séries de sections de l’Américaine et la première rencontre en série depuis que les Red Sox ont effacé un retard de 0-3 lors de la série de championnat de l’Américaine, en 2004. Ils avaient ensuite mis fin à leur disette de 86 ans sans titre de la Série mondiale.

Les partisans étaient prêts à célébrer quand Martinez a propulsé l’équipe de Boston en avant. Les Red Sox ont porté la marque à 5-0 en troisième manche. Mookie Betts a cogné un double contre le monstre vert et Andrew Benintendi a suivi avec un simple sur un amorti, poussant son coéquipier au troisième but. Steve Pearce a réussi un simple d’un point et Xander Bogaerts a envoyé un joueur au marbre à la suite d’un sacrifice.

Martinez et Benintendi ont tous les deux placé deux balles en lieu sûr pour les Red Sox. Judge a réussi trois coups sûrs pour les Yankees tandis que Luke Voit en a obtenu deux.

Happ n’a oeuvré que pendant deux manches, ce qui constitue son plus court départ en séries. Il a alloué cinq points, quatre coups sûrs et un but sur balles.