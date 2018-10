UDINE, Italie — Cristiano Ronaldo est de retour dans la formation partante de la Juventus de Turin, une semaine après qu’une Américaine eut déposé une poursuite civile contre lui pour un présumé viol qui se serait produit il y a neuf ans.

Ronaldo faisait partie du onze partant de la Juventus pour son match de la Série A contre Udinese, samedi. Le match a commencé à 18h, heure locale.

Alors que le Portugais arrivait à l’Arena Dacia sous les applaudissements de la foule — certains spectateurs ont même crié son nom —, il a paru très concentré, déterminé.

Plus tôt samedi, la mère de Ronaldo, Maria Dolores Aveiro, a publié un message sur Instagram: «Bonne chance à ton équipe et toi, mon fils, car ensemble nous sommes plus forts».

Kathryn Mayorga a déposé une poursuite au Nevada la semaine dernière dans laquelle elle allègue qu’elle a été violée par Ronaldo à Las Vegas en 2009. Les policiers ont également rouvert l’enquête. Ronaldo a toujours nié ces allégations.

Depuis le début de cette affaire, la valeur de la Juventus a chuté de près de 20 pour cent.