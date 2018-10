GOTEBORG, Suède — Kyle Palmieri et Travis Zajac ont marqué deux buts chacun et ils ont été les figures dominantes d’une victoire de 5-2 des Devils du New Jersey contre les Oilers d’Edmonton dans une rencontre disputée samedi à Göteborg, en Suède.

Malgré la présence de Connor McDavid et Taylor Hall, respectivement vainqueurs des trophées Ted-Lindsay et Hart la saison dernière, Palmeri et Zajac ont volé le spectacle lors du match inaugural pour les deux formations, présenté dans le cadre de la Série universelle de la LNH.

Stefan Noesen, dans un filet désert, a marqué l’autre but des Devils tandis que Miles Wood obtenait deux mentions d’aide.

Milan Lucic et Leon Draisaitl ont déjoué Keith Kinkaid, qui a bloqué 17 tirs. McDavid a participé aux deux filets des Oilers pendant que Lucic et Draisaitl ont ajouté une aide chacun.

Le gardien Cam Talbot a concédé quatre buts sur 26 tirs.

Il s’agissait du 23e match de saison régulière de la LNH à être présenté en Europe, le 11e en Suède et le premier à Göteborg. Les 1er et 2 novembre, la LNH retournera en Europe alors que les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg disputeront deux matchs à Helskinki, la capitale de la Finlande.